Pampita volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un íntimo y espiritual homenaje para recordar a su hija Blanca, quien este 15 de mayo habría cumplido 20 años. En medio de una jornada cargada de sensibilidad, la modelo mostró en sus redes sociales una inesperada “señal” que interpretó como un mensaje de su hija.

A través de sus historias de Instagram, Carolina publicó el video del tradicional ritual familiar que realiza cada año: una suelta de globos blancos al cielo en memoria de Blanca. Mientras los presentes observaban cómo los globos se elevaban, ocurrió un detalle que llamó poderosamente la atención de la conductora.

En las imágenes se puede ver cómo un globo negro, con forma de animal, aparece entre los globos blancos y queda suspendido en el aire mientras todos ascienden. Conmovida por ese momento, Pampita escribió sobre el video: “Hay señales que no se buscan. ¡Llegan!”.

Pampita mostró la señal de Blanca Vicuña que recibió el día que cumpliría 20 años (Foto: Instagram/@pampitaoficial).

El gesto rápidamente generó repercusión ya que se interpretó el episodio como una conexión espiritual con Blanca. La modelo suele compartir reflexiones y rituales vinculados al recuerdo de su hija, fallecida en 2012, y en cada aniversario especial recibe miles de mensajes de apoyo y cariño.

LOS EMOTIVOS HOMENAJES DE PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA EN SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 20

Además del ritual con globos, Pampita dedicó sentidos mensajes en sus redes sociales para recordar a Blanca en la fecha de su nacimiento. Por su parte, Benjamín Vicuña también compartió una profunda carta abierta en homenaje a su hija, donde habló del amor eterno que siente por ella y del dolor transformado con el paso del tiempo.

El conmovedor mensaje de Pampita a Blanca Vicuña el día que hubiera cumplido 20 años (Foto de Instagram(

El cumpleaños número 20 de Blanca movilizó tanto a la familia como a los seguidores de Pampita y Vicuña, quienes acompañaron cada publicación con mensajes de afecto y recuerdos dedicados a la joven.

Benjamín Vicuña conmovió con la carta a Blanca el día que hubiera cumplido 20 años (captura de Instagram)

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