Sofía Solá, la hija de Maru Botana, vivió un momento de máxima tensión en las calles de Barcelona. La joven de 21 años que se mudó a España relató en un video de TikTok el accidente que la dejó con un susto enorme y una sensación de soledad difícil de explicar.

En su cuenta de TikTok, Sofía no dudó en contar lo que le pasó: “Hoy no entienden lo que me pasó, yo empecé a usar las bicicletas de acá y me atropelló una moto. Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de ‘necesito a mi madre’”, confesó.

A pesar del impacto, la joven llevó tranquilidad a sus seguidores: “No pasó nada por suerte, tensioné el gemelo por el susto, después la frente. Al toque vino la policía, en ningún momento del viaje había sentido esa total soledad o de querer un abrazo”.

Sofía Solá contó cómo fue el accidente que tuvo en Barcelona (Foto: captura de TIkTok).

Sofía también describió cómo siguió su día después del accidente: “Después seguí caminando, le quería contar a alguien que lo que me había pasado y no podés, en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro y a mí recién me habían atropellado, estaba sola, pero bueno estoy viva y hoy me quedé con un muy mal feeling todo el día pero ya estoy mejor, me compré calmantes, me compré cremas, todo lo que necesitaba”.

ASÍ ES LA NUEVA VIDA DE SOFÍA SOLÁ EN BARCELONA

El 2026 arrancó con grandes cambios para Sofía Solá, que decidió mudarse a Barcelona para perseguir sus sueños y apostar a una carrera como modelo en Europa. Además, trabaja en la pastelería de su madre y comparte en redes sociales su día a día, sus looks y las novedades de su nueva vida en España.

En poco tiempo, la hija de Maru Botana se posicionó como una de las influencers del momento, mostrando tanto los logros como los desafíos de vivir sola en otro país. El accidente que sufrió en bicicleta fue uno de los momentos más difíciles desde que llegó, pero la joven demostró fortaleza y se animó a compartirlo con sus seguidores.

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