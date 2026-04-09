Mientras la tensión entre Maru Botana y Yanina Latorre suma nuevos capítulos, una figura inesperada quedó en el centro de la escena: Sofía Solá. Pero lejos de involucrarse en el conflicto mediático, la joven decidió salir a responder por algo más personal: las críticas constantes que recibe en redes sociales sobre su vida laboral.

Con apenas 20 años, Sofía eligió enfrentar los cuestionamientos de frente. “No tendría que aclarar nada, pero me molesta que se hable sin saber y con tanta denigración”, expresó en un video que compartió en TikTok, donde abrió el juego y contó a qué se dedica realmente.

SOFÍA SOLÁ RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS Y CONTÓ A QUÉ SE DEDICA

En su descargo, explicó que estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo, aunque reconoció que no es el camino profesional que quiere seguir. “Me gustó estudiarla, pero no me quiero dedicar a eso”, aclaró, marcando un primer punto en su recorrido.

Actualmente, su presente está enfocado en el universo digital. Sofía Solá se define como influencer y modelo, y defendió ese rol frente a quienes lo desestiman. “A muchos les puede parecer que no es un trabajo, pero sí lo es. Lleva tiempo y te genera ingresos”, sostuvo. Incluso remarcó que disfruta plenamente de esta etapa: “Me divierte crecer en esto, estoy chocha”.

SU ROL EN EL NEGOCIO FAMILIAR Y EL DÍA A DÍA EN EL LOCAL

Más allá de su actividad en redes, la joven también forma parte del emprendimiento familiar. Según contó, trabaja de manera regular en el local gastronómico de su madre, especialmente en la sede de Palermo.

Allí cumple tareas de supervisión y acompañamiento en distintos aspectos del negocio: desde el control del menú hasta la experiencia del cliente. “Veo cómo salen los platos, las tortas, cómo está todo en el salón”, detalló, dejando en claro que su rol es activo, aunque no lo considere jerárquico.

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También explicó la dinámica de sus horarios, que muchas veces generan confusión entre sus seguidores: “Hay semanas en las que no puedo ir tanto, pero cuando voy vuelvo a casa tipo ocho de la noche. Si subo contenido a la mañana es porque trabajo en los horarios más fuertes del local”.

UNA RESPUESTA CON PROYECCIÓN A FUTURO

Lejos de engancharse en la polémica que rodea a su madre, Sofía eligió cerrar su mensaje con una mirada más introspectiva. “Soy chica y tengo muchos proyectos y sueños por cumplir”, afirmó, dejando en claro que su presente es solo una parte de un camino en construcción.