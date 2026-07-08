A días de la trágica muerte de Ernestina Pais, se conocieron los resultados de los análisis toxicológicos realizados tras el accidente ferroviario que terminó con la vida de la conductora.

La información fue dada a conocer en LAM, donde explicaron que el informe finalmente llegó a la Justicia y revelaron cuál fue la conclusión del estudio: "Hay una noticia seria que tiene que ver con el fallecimiento de Ernestina. Acaban de aparecer los exámenes toxicológicos de Ernestina, que falleció en el accidente con el tren hace unos días“, anunció Ángel de Brito en vivo.

Luego, detallaron el resultado del análisis: "El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. El informe toxicológico determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre“, agregó, basándose en la información que publicó el periodista Rodrigo Alegre en las redes sociales.

Foto: Captura (América)

La noticia generó alivio en el panel, especialmente por las versiones y especulaciones que circularon después del accidente. Además, remarcaron la importancia de comunicar el dato debido a los rumores que habían surgido tras la muerte de la periodista: "Por todo lo que se especuló, obviamente es importante también contar esto, porque el día del choque se dijo, y los días siguientes, todo“, cerraron.

Ernestina Pais (Foto Instagram)

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LA ANGUSTIA DE MORIA CASÁN AL VER LAS IMÁGENES DEL ÚLTIMO ADIÓS A ERNESTINA PAIS: “DIOS MÍO, QUÉ DOLOR”

El fallecimiento de Ernestina Pais sigue causando un profundo impacto. Esta vez fue Moria Casán quien no pudo ocultar su tristeza al comenzar una nueva emisión de La Mañana con Moria, donde dedicó sentidas palabras a la conductora.

“Estamos atravesados por el dolor. Es una cosa muy fuerte que ha pasado. Se ha despedido de este mundo. Ha partido ya nuestra querida Ernestina Pais“, expresó Moria con la voz cargada de emoción.

Luego, la One le envió un cálido mensaje a los seres queridos de la actriz: "Un beso a toda su familia, a su hermana, a su madre, a su hijo Benicio. Querido Benicio, que tuvo la amabilidad de mandarme un videíto ayer“.

Foto: Captura (eltrece)

En ese momento, Casán recordó el intercambio que tuvo con el joven de 22 años, quien intentaba encontrar consuelo en medio del dolor: "Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’“.

Conmovida por la actitud de Benicio, Moria agregó: "Bueno, pero recordaba a su madre con alegría y que había estado con cierta alegría. Es cierto, es un chico de 22 años y, bueno, quiero recordar a la madre lo mejor“.

La emoción llegó a su punto máximo cuando en el programa comenzaron a mostrar las imágenes del último adiós a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita: "Acá estamos viendo imágenes de ayer, cuando todo terminaba. Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor“, cerró Moria, visiblemente movilizada.