La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio, causó un fuerte impacto en el ambiente artístico y televisivo. La conductora tenía 54 años y falleció tras el accidente en el que el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

En medio de la conmoción, su hijo, Benicio Guyot, compartió en redes sociales una despedida íntima y desgarradora, donde repasó recuerdos, emociones y el vínculo profundo que los unía.

La desgarradora despedida del hijo de Ernestina Pais tras su trágica muerte (foto de Instagram)

El mensaje completo de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais

“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad.

Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará.

Tus te amo pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo, hijo’.

Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud.

Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también lo eras para mí.

Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore.

Tu partida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil.

Pero trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real.

Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar.

Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar.

Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar.

Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar.

Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”.

El mensaje completo de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais