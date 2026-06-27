A 24 horas del trágico accidente ferroviario que le costó la vida a Ernestina Pais, los restos de la querida conductora y periodista ya se encuentran en la sala velatoria Zuccotti.

En medio de un clima de profundo dolor, se empezaron a conocer los primeros detalles de cómo será la despedida final.

Así será el último adiós a Ernestina Pais (captura de Elnueve)

El último adiós a Ernestina Pais: dónde velan a la conductora y cómo será su despedida íntima

Desde el lugar del hecho, Aldana, la cronista de Implacables, brindó precisiones sobre el minuto a minuto y la decisión que tomó el entorno más cercano de la conductora para resguardar la privacidad en este durísimo momento.

“Estamos en Zuccotti, donde ya están los restos de Ernestina. Mañana van a ser trasladados al cementerio de la Chacarita”, informó la notera de Elnueve.

Una despedida a puertas cerradas

Lejos de las grandes ceremonias públicas que suelen rodear a las figuras del espectáculo, los seres queridos de Ernestina optaron por un camino de absoluta reserva e íntima.

“La intención de la familia es que haya un responso íntimo, muy cerrado”, detalló la movilera de Implacables, confirmando además que “por lo que se sabe hasta ahora, no va a haber velatorio”.

Por otra parte, se supo que los restos de la conductora no descansarán en el Panteón de Actores de la necrópolis porteña, reforzando la idea de una ceremonia estrictamente familiar y privada.

A última hora de la tarde, el movimiento en la casa velatoria era mínimo debido a cuestiones burocráticas: “La familia aún no está por una cuestión de trámites”, concluyó la cronista respecto a las demoras lógicas que siguen a este tipo de desenlaces fatales.