A horas de la muerte de Ernestina Pais, se difundió el video que muestra el instante exacto del accidente ocurrido en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad municipal y difundidas por TN, ya forman parte de la investigación judicial.

En la grabación se observa que las barreras del paso a nivel ya estaban completamente bajas cuando el vehículo conducido por la periodista y actriz llegó al cruce. En lugar de detenerse, el auto avanzó en diagonal con la aparente intención de esquivar las vallas.

Sin embargo, segundos después una formación del Tren de la Costa impactó de lleno sobre el lateral del conductor. Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo fue desplazado varios metros y terminó a un costado de las vías, mientras que distintas partes del automóvil quedaron esparcidas en el otro extremo del paso a nivel.

El momento del choque de auto de Ernestina Pais con el Tren de la Costa que provocó su muerte fatal (Foto: captura de TN).

Las imágenes tienen una duración de apenas unos segundos, pero son consideradas fundamentales para reconstruir la mecánica del siniestro. La secuencia ya está siendo analizada por la fiscal Paula Hertrig, quien busca determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal.

El momento del choque de auto de Ernestina Pais con el Tren de la Costa que provocó su muerte fatal (Foto: captura de TN).

El informe preliminar de la autopsia estableció que la conductora murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave sufrido durante la colisión, además de unalaceración hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con un impacto de gran violencia.

CÓMO SE ENTERÓ EL HIJO DE ERNESTINA PAIS DE LA TRÁGICA MUERTE DE SU MADRE

La noticia de la muerte de Ernestina Pais conmocionó al mundo del espectáculo y a su entorno más cercano. Según relató Ángel de Brito en LAM, la policía fue hasta la casa de su hijo, Benicio Guyot Pais, para informarle personalmente sobre el fallecimiento de la conductora.

“Me dicen que la policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento. Así que ya está al tanto”, confirmó De Brito, quien calificó la situación como “triste e inesperada”. El entorno de la conductora y el ambiente artístico expresaron su conmoción por la noticia.

La conmovedora foto que compartió Benicio Guyot Pais tras la muerte de su madre, Ernestina Pais (Foto: Instagram/@benicioguyot).

El parte policial detalló que Ernestina Pais, de 54 años, nacida el 12 de marzo de 1972 y domiciliada en Vicente López, conducía un Honda Civic negro cuando fue arrollada por una formación del ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa, en el paso a nivel de la calle San Espeña, San Isidro.

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