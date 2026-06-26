La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años luego de protagonizar un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. La Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

El hecho se registró alrededor de las 19:25 en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. De acuerdo con la información preliminar, la conductora manejaba un Honda City cuando intentó atravesar las vías con la barrera baja y fue embestida por una formación del Tren de la Costa. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y le provocó la muerte en el acto.

Las primeras pericias realizadas en el lugar indican que tanto la barrera como el sistema de señalización lumínica y sonora funcionaban correctamente al momento del accidente. Desde el Municipio de San Isidro también confirmaron que el paso a nivel estaba correctamente señalizado cuando el vehículo ingresó al cruce.

LAS FOTOS DEL AUTO DE ERNESTINA PAIS TRAS SER ARROLLADO POR EL TREN

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Así quedó el auto de Ernestina Pais

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y efectivos policiales.

El antecedente vial de Ernestina Pais

En marzo de este año, la periodista había protagonizado otro incidente de tránsito en Vicente López. En aquella oportunidad, chocó con el mismo vehículo y se negó a realizar el test de alcoholemia, una decisión que derivó en un acta de infracción y en el secuestro del automóvil.

Las fotos del accidente de Ernestina Pais en el que se negó al test de alcoholemia (Foto: captura eltrece)

Las fotos del accidente de Ernestina Pais en el que se negó al test de alcoholemia (Foto: captura eltrece)

Ese episodio ocurrió en la intersección de la avenida Del Libertador y Las Heras, donde impactó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer. El siniestro fue de carácter leve y solo ocasionó daños materiales.