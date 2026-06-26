La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, sacudió al mundo del espectáculo y el periodismo argentino. La conductora falleció luego de que el auto en el que viajaba fuera arrollado por un tren en San Isidro, una tragedia que generó una enorme conmoción.

Apenas se conoció la noticia del accidente fatal, las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor Y un cariño inmenso por parte de colegas, amigos y compañeros de trabajo que salieron a despedirla públicamente y a abrazar a su familia en este durísimo momento.

Uno de los primeros en expresarse fue Coco Fernández, quien compartió un sentido mensaje: “Te quiero, amiga. Gracias por tantas risas. Te voy a extrañar”, expresó, muy movilizado.

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

También le dedicó unas palabras José María Muscari, director de “El Divorcio”, la obra teatral en la que trabajaba actualmente: “Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Q.E.P.D”.

Las muestras de afecto continuaron con publicaciones de Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guido Záffora, Flor de la V, Débora Pláger y Guillermo López, entre muchos otros colegas que compartieron fotos, recuerdos y emotivas palabras para despedir a la conductora.

Los mensajes continúan multiplicándose con el correr de las horas, reflejando el impacto que generó la partida de una de las conductoras más queridas de la televisión y la radio argentina.

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

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MURIÓ ERNESTINA PAIS A LOS 54 AÑOS: SU AUTO FUE ARROLLADO POR UN TREN EN SAN ISIDRO

Una noticia conmocionó al mundo del espectáculo y los medios este viernes. Ernestina Pais murió a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en San Isidro.

La información fue confirmada en TN, donde detallaron que la conductora perdió la vida luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa: “Ocurrió una desgracia. Lamentablemente, falleció Ernestina Pais”, expresaron al aire.

Según la información publicada por Infobae, la conductora conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, con la barrera baja.

Ernestina Pais y un momento muy complicado.

Fue en ese momento cuando el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa sobre el lateral del conductor. Mientras la noticia comenzaba a difundirse, en el lugar trabajaban bomberos, personal policial y peritos para determinar cómo ocurrió el siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.