El nombre de Ernestina Pais volvió a estar en boca de todos después del escándalo que se desató por el choque que protagonizó en Vicente López. El episodio tomó más fuerza cuando se supo que se negó a realizar el control de alcoholemia, lo que disparó especulaciones sobre una posible recaída en su tratamiento contra el alcoholismo, pero ahora ella contó cómo la mujer a la que chocó le cambió la vida.

En medio de versiones cruzadas y rumores, la actriz decidió hablar en privado con Ángel de Brito para aclarar lo que realmente pasó. El conductor de LAM contó que la charla fue directa y que Ernestina “estaba bárbara e impecable”. Según relató, la conductora vio el programa al día siguiente del accidente porque estaba “muy conmocionada y alterada” por todo lo que había ocurrido.

Ernestina Pais (Foto: captura América TV)

Durante la conversación, Ernestina Pais reconoció que el choque existió, pero negó de manera rotunda haber tenido una recaída. Según explicó De Brito, el accidente se produjo por un ataque de pánico: “Le agarró un ataque de pánico, no podía respirar y se empezó a descomponer”, detalló el periodista sobre el momento previo al impacto, que terminó con el auto de Pais chocando contra un vehículo estacionado.

ERNESTINA PAIS REVELÓ CÓMO LA MUJER A LA QUE CHOCÓ LE CAMBIÓ LA VIDA CON SU AMISTAD

A las pocas horas de que surgiera la información del choque, en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de Ernestina junto a otra mujer apoyadas en el auto. Pese a que las imágenes no la favorecían, De Brito aclaró que se trataba de la conductora del otro vehículo involucrado.

Las fotos del accidente de Ernestina Pais en el que se negó al test de alcoholemia (Foto: captura eltrece)

“En la foto estaban así porque estaban respirando. La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo que era profesora de yoga y que respiraran juntas”, contó.

“Me puse muy nerviosa. Aunque el choque haya sido una estupidez, me retrotrajo al pasado”, le confesó Pais a De Brito. Lejos de terminar en conflicto, el encuentro con la otra conductora terminó de manera inesperada: “Terminaron charlando y se hicieron amigas. Hoy, la señora le dio una clase de yoga en su casa y Ernestina la invitó al teatro”, reveló el periodista.

