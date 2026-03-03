Este martes 3 de marzo por la mañana, Ernestina País quedó nuevamente en el centro de la escena tras chocar con su auto en Avenida del Libertador al 650, en el partido de Vicente López. El episodio encendió las alarmas porque, según confirmaron fuentes policiales, la conductora se negó a realizarse el test de alcoholemia que le exigieron los agentes.

El choque involucró a dos vehículos: un Honda City, conducido por País, y un Alfa Romeo en el que viajaba otra mujer. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y constató que ambas conductoras estaban dentro de sus autos. El parte policial caratuló el hecho como “Infracción de tránsito”, aunque lo cierto es que es el cuarto choque que protagoniza la conductora en solo seis años.

De acuerdo al protocolo, al negarse a la prueba de alcoholemia, los agentes labraron un acta de infracción y secuestraron el auto de Ernestina País, que fue remitido al playón municipal. El fiscal de turno intervino en el procedimiento y confirmó que el accidente solo dejó daños materiales y no hubo personas lesionadas.

LAS FOTOS QUE COMPROMETEN A ERNESTINA PAIS TRAS NEGARSE A UN TEST DE ALCOHOLEMIA

Desde la Policía calificaron el choque como “leve”, aunque testigos que hablaron con la prensa aseguraron que notaron “una actitud extraña” en la conductora, más allá del nerviosismo lógico por el siniestro. Ernestina País salió a refutar esta información en A la Tarde e intentó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y descomprimir la situación.

“A mí me empezó a sonar el teléfono un montón. Y bueno, acá estoy, en casa”, señaló la conductora, como negando la información. Por otra parte, en Puro Show mostraron las fotos de Ernestina, haciendo foco en su postura.

“En un momento circulaba que ella se había negado al test porque toma pastillas y decía que eso podía hacerle dar positivo. Ella me dice y me remarca que no quería que esto saliera porque no quiere que su hijo lea estas noticias”, agregó Nancy Duré a las imágenes.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.