La visita de Evelyn Botto a La Noche de Mirtha dejó un momento destacado cuando la actriz decidió llevarle flores a Mirtha Legrand en su debut en la emblemática mesa. El gesto no pasó desapercibido y generó un intercambio cargado de humor y agradecimientos entre la conductora y sus invitados.

Durante la emisión, Mirtha notó el detalle y le agradeció especialmente: “Evelyn, nunca viniste, eras virgen de la Legrand, me mandaste unas flores, muchas gracias y por esta dedicatoria tan linda”. La actriz, visiblemente emocionada, respondió: “Mirta, muchas gracias por invitarme a tu mesa. Es un honor para mí”, le dijo por su parte la influencer.

Mirtha Legrand en su mesaza (Foto: captura de eltrece).

EL CONSEJO DE FEDE BAL A EVELYN BOTTO QUE MARCÓ SU VISITA EN LA MESAZA

Evelyn Botto confesó que su gesto tuvo un mentor inesperado: Fede Bal. “Me dijo, ‘le va a gustar a Mirtha que le mandes flores’, te manda un beso, él sabía que te iba a gustar”, relató la actriz, revelando que el actor le sugirió la idea tras sus propias experiencias en el programa.

Evelyn Botto en la mesa de Mirtha Legrand (Foto: captura de eltrece).

El ida y vuelta continuó con Mirtha recordando: “Porque tu novio me manda cuando viene”. “Me dijo que todas las veces que vino te mandó flores y la vez que no te mandó, le dijiste, ‘¿qué pasa que no me mandas flores?’“, agregó Evelyn entre risas y Mirtha cerró haciendo una broma por sí misma: ”Siempre tan discreta ella...“.

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