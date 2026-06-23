El estudio de Otro Día Perdido vivió un momento tan incómodo como divertido cuando Agustín “Soy Rada” y Evelyn Botto le hicieron un pedido directo a Mario Pergolini que terminó sacándolo de quicio.

Todo empezó con una charla sobre redes sociales, seguidores famosos y la presión de estar “a la altura” en el mundo digital.

“Sabes quién me mandó un mensaje... Graciela Borges, tengo dos audios de ella, y ahora me pasa que me empezó a seguir en Instagram y cada vez que subo una cosa digo ‘¿qué pensará Graciela Borges? ¿Me dejará de seguirme por esto?’, como que me preocupa, quiero que me quiera para siempre ahora’“, comenzó contando Evelyn.

Evelyn Botto en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Ahora toda mi autoestima se basa en que Graciela Borges me siga siguiendo, estoy muy vulnerable”, sumó fue entonces cuando Rada lanzó una indirecta: “Que feo cuando te deja de seguir alguien que querías que te siga”. A lo que Mario interrumpió: “Es ridículo tener que seguir a alguien siempre, ¿por qué no lo podes dejar de seguir?“.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

EL MOMENTO DEL PEDIDO DIRECTO DE RADA Y EVELYN A MARIO QUE LO HIZO ESTALLAR

En medio de las risas, Evelyn le tiró la bomba a Pergolini: “Mario, ¿por qué no nos seguís? Dale, seguinos”. El conductor de eltrece, fiel a su estilo, respondió sin vueltas: “¿A quién? ¿A ustedes? ¿Pero por qué los voy a seguir? Yo no veo redes”.

Agustín 'Soy Rada' Aristarán en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

Rada insistió: “Porque hace un año y medio que trabajamos juntos”. “La otra vez subiste una historia de nosotros dos, yo te vi, te re divertis con nosotros”, lanzó Evelyn y Agustín añadió: “Y no nos arrobó, solo arroba a la gente que tiene muchos seguidores”.

Evelyn Botto en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Creo que no entendiste el posteo, pero no importa. ¿Quieren que los siga?, los sigo en TikTok", dijo entonces Mario y Evelyn explicó: “No me sirve”. Entre risas, Pergolini disparó fastidiado: “Ah entonces, lo que querés es que te sirva. ¡Ves! Ahí te agarré. Es como ver a mis hijos, aburridísimo, en cambio yo tengo impresoras 3D... lo voy a pensar".

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