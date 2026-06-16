Este lunes, Mario Pergolini recibió en Otro Día Perdido a Juan Gil Navarro, un actor con el que compartió una escena emblemática de la TV argentina en el final de la primera temporada de Floricienta y en donde interpretó nada menos que a Dios.

Corría el año 2004, y Floricienta era uno de los más grandes éxitos de eltrece. Juan Gil Navarro, que interpretaba a Federico Fritzenwalden, el interés amoroso de Florencia Bertotti, decidió bajarse de la telecomedia, cansado y estresado, y entonces Cris Morena decidió “matar” a su personaje.

Mario Pergolini y Juan Gil Navarro (Fotos: capturas eltrece)

Tras una muerte heroica, Federico asciende a los cielos donde se encuentra con Dios, interpretado Mario Pergolini, que este lunes decidió revelar un secreto guardado por más de veinte años: qué recibió a cambio de su papel.

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La escena de Mario como Dios marcó un antes y después entre los éxito de Cris Morena, dado que Floricienta se convirtió en el suceso más grande de su productora, pero también puso fin a varios años de tensión entre el conductor y la productora a causa de las muchas bromas que le hacían en CQC.

“¿Vos hiciste casting para Dios?”, quiso saber Gil Navarro. “Yo, para Dios, no. ¿Vos sabés por qué yo acepté ese papel? Creo que es la primera vez en mi vida que lo voy a contar”, le respondió Mario, y ante la ansiedad de su entrevistado recordó: “Yo no me llevaba muy bien con Cris. No tenía una buena relación. Y me convoca para el final de Floricidenta, en un gran momento: la tira ardía. Seis de la tarde, 40 puntos, una locura”.

Mario Pergolini y Juan Gil Navarro (Fotos: capturas eltrece)

“Y me dijo algo que pocas mujeres entendieron en mí. Me compró mi primera PlayStation”, confesó Mario frente a las risas del público. “Viene un día y me dice ‘No digas nada, yo te doy esto si lo haces’, y era una PlayStation. No tenía PlayStation. Y dije ‘Sí, lo quiero hacer’ y lo hice por la PlayStation”

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