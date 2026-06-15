La muerte de Gaspi a sus 23 años en Brasil conmocionó a Mario Pergolini (61), quien ya venía sensibilizado por el fallecimiento de Carlos Alberto el Indio Solari.

“Lo que me puso mal fue lo de Gaspi. La verdad que me mató ayer”, comenzó el conductor de Otro Día Perdido sobre el trágico final del youtuber Gaspar Prim Díaz.

“Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con Caiga, usaba el traje y todo eso. Siempre me decía, sobre todo en su primera etapa, ‘hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Y yo le decía que no había forma“, blanqueó en Vorterix.

Gaspi (Foto: Instagram @gaspipd)

Luego lo elogió: “Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía como una creatividad súper interesante”.

Qué dijo Pergolini del choque de helicópteros

En referencia a la juventud y la desgracia de Gaspi, Mario enfatizó: “Fue tremendo. Golpea por todos lados”.

Mario Pergolini fue tendencia en X por su reflexión sobre Gaspi.

“Y estúpido también realmente. Porque dos helicópteros que chocan en el aire... Hay que tener una mala suerte...”, concluyó Pergolini.