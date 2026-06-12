Lo que parecía ser un impactante operativo policial en plena vía pública terminó siendo una escena de cine. Sin embargo, durante varios días, miles de usuarios en redes sociales creyeron estar viendo un allanamiento real y compartieron las imágenes sin saber que formaban parte del rodaje de una película argentina.

La protagonista involuntaria de esta historia es Mamba Negra, un thriller policial dirigido por Alan Greyck que logró instalarse en la conversación pública mucho antes de llegar a los cines.

El equipo de Mamba negra. Foto: prensa

Todo comenzó cuando un transeúnte grabó una escena filmada en la calle y la publicó en redes sociales. El video comenzó a viralizarse rápidamente acompañado por versiones que aseguraban que se trataba de un operativo policial auténtico.

La confusión creció a tal punto que distintos portales reprodujeron las imágenes como si fueran reales. Incluso Mario Pergolini comentó el material creyendo que estaba frente a un hecho verdadero.

Pero detrás de las patrullas, los uniformes y el despliegue policial no había ningún procedimiento en curso. Lo que millones de personas estaban viendo era parte del rodaje de Mamba Negra, una producción que mezcla acción, suspenso y crimen.

De qué trata Mamba Negra

La película sigue la historia de Alves, un policía dispuesto a utilizar métodos poco convencionales para perseguir a “El Guapo”, líder de una poderosa organización criminal.

El elenco está integrado por Pablo Yotich, Luly Drozdek, Gabriel Salazar, Chucho Fernández y Germán Tirini, quienes encabezan una trama marcada por la tensión, las persecuciones y el enfrentamiento entre la ley y el delito.

Una producción que sobrevivió a la crisis audiovisual

El proyecto atravesó varios años de desarrollo y debió enfrentar una pausa obligada en medio de las dificultades que afectaron a la industria audiovisual argentina.

Tras ese impasse, la producción retomó recientemente el rodaje y ya tiene previsto su estreno para febrero de 2027.

El equipo de Mamba negra. Foto: prensa

El fenómeno inesperado que disparó la expectativa

Lo que comenzó como un simple malentendido terminó funcionando como una campaña de promoción imposible de planificar.

La viralización del video despertó la curiosidad de miles de personas que, al descubrir que se trataba de una película, comenzaron a buscar información sobre el proyecto y su fecha de estreno.

De esta manera, Mamba Negra consiguió algo poco habitual: instalar su nombre en las redes sociales y generar expectativa entre el público mucho antes de llegar a la pantalla grande.

Y todo gracias a una escena tan realista que logró engañar a miles de personas.