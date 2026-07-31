Un momento de máxima tensión se vivió en vivo en LAM cuando Karen Reichardt y Matilda Blanco protagonizaron un durísimo cruce por un proyecto relacionado con la regulación de criaderos, refugios y la situación de los animales. La discusión subió de tono al punto de que la invitada terminó abandonando el estudio entre gritos.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito presentó a Reichardt: “Acabo de ver lo que Matilda dijo en Bondi acerca de mi persona y te aclaro que yo no lo había visto, si no, no venía porque es una maleducada y me tenés que pedir disculpas”, lanzó.

La discusión escaló cuando Matilda acusó a la diputada de querer habilitar la venta de animales: “Vos querés legalizar la venta de animales”, lanzó. Pero Karen negó esa interpretación y explicó: “No es una ley, es un proyecto de ley. Apunta a regularizar la situación de refugios, de criaderos, de pensionados. Hoy cada uno hace lo que quiere”.

Foto: Captura (América)

La pelea llegó al límite cuando ambas comenzaron a cruzarse acusaciones y amenazas de cartas documento: “No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Sos una ignorante”, disparó Matilda. Y una vez más, la invitada se defendió sin filtro: “Hacer un proyecto de ley no es ser comerciante, boba. Bruta”. El enfrentamiento terminó con Karen retirándose del estudio, visiblemente furiosa.

Foto: Captura (América)

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ÁNGEL DE BRITO DESTAPÓ LA FEROZ PELEA ENTRE MARCELA TAURO Y MATILDA BLANCO: “NO SABÉS LAS COSAS QUE LE DIJO”

Un nuevo terremoto sacude al mundo del espectáculo y tiene como protagonistas a Marcela Tauro y Matilda Blanco. Fue Ángel de Brito quien reveló los detalles de una pelea feroz entre ambas, que se desató tras la presentación pública del novio de la periodista, Leopoldo “Polo” Arancibia.

Todo salió a la luz en su ciclo Ángel responde (Bondi Live), donde el conductor relató cómo una cena con sus panelistas terminó en un escándalo inesperado. Según contó, estaban todas presentes —a excepción de Karina Iavícoli— cuando Blanco comenzó a recibir mensajes explosivos.

“En un momento me dice Matilda: ‘Me están escribiendo acá, me están puteando’. ‘¿Quién te está puteando?’, le pregunto. ‘Marcela Tauro’, me respondió”, reveló De Brito, dejando en claro el nivel de tensión.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

El conflicto se originó luego de que la asesora de moda, panelista de LAM, opinara sin filtro sobre el look de “Polo” Arancibia, la flamante pareja de Tauro: “Ay, tiene la camisa abierta como Castillo”, lanzó Blanco, en alusión a Roberto Castillo (novio de Cinthia Fernández), lo que generó risas en el panel, pero también la furia de la periodista.

Según el conductor, la reacción de Tauro fue inmediata y lapidaria: “No sabés las cosas que le dijo Tauro, me las mostró Matilda”, aseguró, dando a entender la dureza de los mensajes.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

Entre los reproches, hubo frases de alto voltaje: “Vos, que saliste con Matías Alé. Me criticás mi pelo con ese flequillo rollinga y estás toda operada”, habría disparado Tauro.

El episodio se da en medio de la reciente exposición de su relación con Arancibia, a quien la periodista presentó públicamente tras destacar su perfil bajo y caballeroso. Sin embargo, la repercusión mediática y los comentarios sobre su vida privada terminaron desatando este inesperado conflicto.

¡Qué momento!