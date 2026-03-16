A casi tres años de la salida de Andrea Taboada de LAM y del quiebre público de su relación con Ángel de Brito, la periodista todavía sigue dolida con el conductor.

En una entrevista íntima con Luis Ventura, al conductor de LAM le preguntaron por la pelea y por la desvinculación de Taboada de su programa, y fue contundente al referirse al tema.

Ángel de Brito reveló por qué se peleó con Andrea Taboada tras casi 18 años de amistad (captura de América TV)

Por qué Ángel de Brito se peleó con Andrea Taboada tras casi 18 años de amistad

“Con Andrea tuve un vínculo de 15, 18 años, no me acuerdo bien los números. Fuimos muy amigos. Después dejamos de ser amigos, pero seguimos trabajando juntos”, comenzó diciendo Ángel en Secretos Verdaderos.

Luego, sin revelar en detalle qué fue lo que provocó el distanciamiento, agregó: “Trabajó 10 años en un programa y 8 en el otro. En un momento se terminó. Lo hablé durante un año. Ella lo sabe, lo podría contar también”.

De Brito también aclaró que, de su lado, no guarda rencor: “No tengo enojo con ella. Andrea quedó dolida cuando salió de LAM”.

Finalmente, el conductor sorprendió al admitir que no descarta volver a trabajar con su excompañera, pese a la distancia que existe hoy entre ambos.

“Yo volvería a trabajar con ella, si se da la chance, si ella quiere. De hecho la he invitado al programa, pero por ahora sigue enojada”, cerró Ángel de Brito.