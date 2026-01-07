El regreso de Intrusos en 2026 estuvo marcado por una ausencia que no pasó desapercibida: Andrea Taboada no volvió a ocupar su lugar en el panel del histórico programa de América TV.

En medio de versiones que hablaban de una mala relación con los conductores, Adrián Pallares decidió romper el silencio y aclarar la situación al aire.

Pallares se refirió directamente a la salida de la periodista y llevó tranquilidad sobre los rumores que circularon en los últimos días.

Adrián Pallares, sobre la salida de Andrea Taboada de Intrusos (captura de América TV)

Qué dijo Adrián Pallares sobre la salida de Andrea Taboada de Intrusos

“Andrea Taboada no va a formar parte más de Intrusos. Pasamos un año muy bueno con ella, es una gran profesional”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, explicó que la desvinculación se dio en buenos términos y por cuestiones contractuales: “Arregló su situación contractual con América y ya no va a estar con nosotros”.

En ese marco, Pallares le dedicó unas palabras de despedida que sonaron muy frías: “Le mandamos un beso enorme a Andrea y gracias por el tiempo compartido. Se sigue adelante y es una profesional que seguramente estará en algún lado muy pronto”.

Ante la ausencia de su coequiper Rodrigo Lussich, Adrián agregó: “Le mandamos un saludo enorme de parte mía, de Rodrigo y de mi familia”.

