Este lunes, los televidentes de Intrusos se enteraron del despido de Andrea Taboada, que formaba parte del panel desde febrero de 2025, y en LAM revelaron la interna de la periodista con Rodrigo Lussich y el apodo de “la muda” que le dieron en el staff del ciclo de chimentos.

En el ciclo de Ángel de Brito hicieron un pormenorizado informe sobre las idas y venidas de los panelistas en 2026, y las “angelitas” debatieron sobre la decisión del canal de Palermo. “Le dijeron que iban a hacer cambios y el cambio era ella”, ironizó De Brito.

En ese sentido, Pilar Smith dijo que a Taboada la habían sancionado y De Brito agregó que fue por un posteo que había tenido con Rodrigo Lussich algún tiempo antes y que “a los bailarines les cayó pésimo y la relación nunca había vuelto a ser la misma”. En un móvil que presentó el ciclo, Paula Varela aseguró que en el estudio de Intrusos “se respira buen clima laboral”.

EXPUSIERON LA INTERNA DE INTRUSOS QUE TERMINÓ CON EL DESPIDO DE ANDREA TABOADA

“Taboada va a trabajar en cualquier programa. En 3,2,1 la van a llamar de todos lados”, dijo De Brito, que despidió a la panelista en junio de 2023 a poco de volver de un viaje juntos y en medio de una polémica pelea que los llevó a no dirigirse la palabra por meses.

“Andrea se reunió esta semana (con las autoridades de América) y le dijeron ‘no vas a seguir en Intrusos y no volvés ya al aire’ y todas tenían contrato hasta fines de febrero”, sobre la salida de la ex angelita y la llegada de Natalie Weber, que quedó “en el aire” tras el final de Pasó en América.

“A Andrea nadie la quería en Intrusos y pensaban que se las habían impuesto, entonces le sostuvieron la vela, pero para Rodrigo Lussich ella era una malagradecida y para Pallares medio que también. Era fuerte, pero no se iban a meter con el laburo”, aseguró Pepe Ochoa.

