El 4 de enero, Maxi López regresó a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity y encarar nuevos desafíos laborales, a tan solo cinco días del nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a la modelo sueca Daniela Christiansson.

Al ver una nota del exfutbolista en el aeropuerto de Ezeiza, Natalie Weber fue contundente al cuestionarlo por haber dejado a su esposa en Suiza con el recién nacido y con Elle, la hija mayor de la pareja, de apenas dos años.

LA CRÍTICA DE NATALIE WEBER A MAXI LÓPEZ TRAS EL NACIMIENTO DE LANDO

“No banco que haya venido a los cinco días de que nació su nene. No banco que haya venido solo y que Daniela se haya quedado allá. Recordemos que también está Elle, que tiene dos años”, expresó la panelista invitada en Intrusos.

En la misma línea, Daniel Ambrosino apoyó la postura de Natalie y no compartió la decisión del exmarido de Wanda Nara de regresar tan pronto a Buenos Aires, a menos de una semana de que su esposa diera a luz.

