La inclusión de Maxi López en MasterChef Celebrity ha abierto la puerta a una serie de desopilantes momentos al aire con su ex, Wanda Nara, que lo han convertido en un verdadero personaje de la TV argentina y eso le ha generado una batería de propuestas laborales irresistibles.

En Implacables, Naiara Vecchio contó que el ex futbolista fue tentado por Telefe para asentarse en Argentina más allá del tiempo que permanezca en el reality. “El 20 de diciembre tiene fecha de parto Daniela y a su vez él me confirmó que en enero regresa a Argentina”, explicó la panelista.

Maxi López y Daniela Christiansson (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Tiene temporada de verano en Olga con Nati Jota en Mar del Plata tres veces por semana”, reveló Naiara, que confirmó que el exfutbolista tiene una oferta para transmitir el Mundial de Fútbol 2026 para Telefe desde los EE.UU.

MAXI LÓPEZ RECIBIÓ OFERTAS DE TRABAJO IRRESISTIBLES PARA ASENTARSE EN ARGENTINA CON SU FAMILIA Y VER A SUS HIJOS TODOS LOS DÍAS

“Todo parecería indicar que se viene a vivir acá con Daniela con tantas ofertas de trabajo”, estimó Fabiana Araujo, mientras que Susana Roccasalvo recordó que “casa tiene en Argentina”, en referencia a las varias propiedades de López en el país.

“Va a viajar bastante si va a los EE.UU.: Kansas, Dallas y San Francisco, porque nos tocaron unas sedes bastante complicadas”, señaló Gustavo Méndez, que recordó que la Selección deberá enfrentar a Argelia, Austria y Jordania.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

De esta manera, Maxi López tiene un aliciente más que interesante para asentarse en el país con Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, e iniciar así una carrera similar a la de Diego Latorre y muchos otros colegas que han seguido trabajando en la transmisión de eventos deportivos.

