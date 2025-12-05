Maxi López volvió a hacer ruido en redes sociales, pero esta vez lejos de la pelota y más cerca del universo digital.

El exfutbolista se animó al challenge viral de “La Turra”, uno de los temas más populares del momento, y lo hizo nada menos que junto al reconocido youtuber y compañero de MasterChef Ian Lucas, quien fue el encargado de guiarlo en la coreografía que causa furor en TikTok.

El video comienza con Ian Lucas, vestido con una camiseta roja de los Tampa Bay Buccaneers y con esa soltura típica de quienes viven en internet. Al ritmo de “La Turra” de Cumbia Drive, el creador de contenido despliega toda su energía con los movimientos característicos del trend.

A los pocos segundos, Maxi López invade la escena con una sonrisa desafiante y se suma sin miedo a la coreografía. La dupla demuestra una química inesperada: mientras Ian domina cada paso con precisión, Maxi lo sigue con entusiasmo, apuntando a cámara, marcando gestos y sacando a relucir un ritmo que sorprendió a más de uno.

Crédito: Tiktok

Diversión, luces cálidas y un ambiente de relax

El desafío fue grabado al aire libre, iluminado por luces de patio y rodeado de vegetación, creando el escenario ideal para este contenido descontracturado. Las risas, los gestos espontáneos y la buena onda entre ambos reforzaron ese espíritu que tanto celebran los usuarios: divertirse sin prejuicios.

Con su cabello rubio platinado y una actitud confiada, Ian Lucas se posiciona como el líder absoluto del trend, mientras que Maxi disfruta el momento y demuestra que está más que dispuesto a sumarse a las tendencias virales cuando la propuesta lo divierte.