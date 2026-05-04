Coti presenta una nueva versión de “Luz de Día”, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, esta vez en clave de cumbia y acompañado por Ángela Leiva y La K’onga, dos referentes populares del género.

Con producción a cargo de Renzo Luca, la canción propone una relectura que mantiene la esencia original pero la traslada a un nuevo universo musical, donde la interpretación y el cruce de estilos generan un encuentro natural entre distintas formas de la música popular.

Coti presenta una nueva versión de “Luz de día” junto a Ángela Leiva y La K’onga (Foto de prensa, Universal Music)

“Luz de Día” —compuesta por Coti junto a Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes y popularizada originalmente por la banda— se convirtió con los años en un clásico del cancionero latino, que luego el propio artista incorporó a su repertorio y resignificó a lo largo de su carrera. En esta nueva versión, la canción encuentra otra forma de circulación, sumando miradas y voces que la acercan a nuevas generaciones desde un lenguaje actual, sin perder su identidad.

La participación de Ángela Leiva aporta una interpretación intensa y directa, en línea con su recorrido dentro de la música popular argentina, mientras que La K’onga suma su impronta característica, consolidando una versión que dialoga con el presente desde la canción.

Coti presenta una nueva versión de “Luz de día” junto a Ángela Leiva y La K’onga (Foto de prensa, Universal Music)

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Juli Grass —quien también estuvo a cargo de “Tu Nombre” junto a Yami Safdie—, que retoma el universo visual de las agrupaciones clásicas de cumbia. Con una estética que remite a sus presentaciones más icónicas, el video construye un clima cercano a lo televisivo, reforzando el carácter popular y el espíritu de la canción en esta nueva versión.

Este lanzamiento se enmarca dentro de una serie de colaboraciones en la que Coti revisita su obra junto a distintos artistas, como ya lo hizo en “Dónde Están Corazón” junto a Valentino Merlo, “Tu Nombre” junto a Yami Safdie, “Te Quise Tanto” junto a Miranda! y “Últimamente” junto a Francisco Charco, construyendo un recorrido que pone en valor su repertorio desde nuevas perspectivas.

MÁS SOBRE COTI

Su último álbum de estudio, “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, es un trabajo grabado entre Buenos Aires y Madrid que recorre el rock de autor, el pop y la música rioplatense desde una perspectiva personal y contemporánea .

Con este presente, Coti continúa reafirmando su lugar como uno de los grandes autores de la canción en español, manteniendo su obra en movimiento y en diálogo constante con distintas generaciones de artistas.