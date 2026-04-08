Las reconocidas estrellas argentinas Luciano Pereyra y Angela Leiva presentan su versión en cumbia de “Traicionera”, sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que forma parte de la banda sonora de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios.
La producción, disponible en Disney+ y Hulu, presenta una historia impactante inspirada en hechos reales, donde la música juega un papel clave al acompañar emocionalmente los momentos más intensos de la narrativa.
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En este contexto, la versión cumbia de “Traicionera” aporta una nueva dimensión sonora al proyecto, combinando la fuerza interpretativa y la sensibilidad única de ambos artistas. La colaboración logra capturar una energía contemporánea sin perder la esencia emocional que caracteriza tanto a Pereyra como a Leiva.
Formar parte de este soundtrack representa una oportunidad significativa para los artistas, consolidando su presencia en proyectos audiovisuales de alcance internacional y reforzando el impacto de la música latina dentro de narrativas globales.
El soundtrack de Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, que incluye “Traicionera” (Versión Cumbia), ya está disponible en todas las plataformas digitales.
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