Luego de 10 años Luciano Pereyra vuelve a unirse a David Bisbal para lanzar “Te sigo amando”, una emotiva balada que deslumbra en las voces de estos dos maestros de la canción romántica. “Te sigo amando” fue compuesta y producida entre Madrid y Miami junto a Tato Latorre.

El reencuentro con David Bisbal ocurrió en Buenos Aires, el año pasado, cuando ambos artistas fueron como invitados a sus respectivos shows. Allí nació la idea de esta segunda colaboración entre Luciano y David.

El video de la canción fue dirigido por el argentino Mariano Dawidson y grabado en Miami, en momentos en que David Bisbal estaba terminando su gira por Estados Unidos.

“Te sigo amando”, además de ser el título de esta hermosa canción, también da nombre a la nueva gira internacional con la que recorrerá Argentina, Chile y Uruguay. En Buenos Aires actuará en el Movistar Arena el 3, 4 y 5 de octubre, y el 22 y 23 de noviembre.

LUCIANO PEREYRA TAMBIÉN SALE DE GIRA

Con más de 25 años de exitosa carrera, Luciano ha lanzado 15 álbumes, vendido millones de discos, y tiene más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Año tras año tiene récords de público, el último fue de 34 shows sold out en el Luna Park junto a Abel Pintos. Realizó giras por España, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y toda Argentina.

Es ganador de varios premios Gardel, Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Viña del Mar.

Este año reversionó varios temas clásicos suyos en ritmo de cumbia, con un éxito arrasador. En ese género el último single que lanzó es “Perdóname”, junto a la estrella de la cumbia Angela Leiva, Un Poco De Ruido y Pinky SD.

