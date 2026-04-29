Un simple posteo bastó para que Santiago del Moro revolucionara a los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada. En sus redes sociales, el conductor compartió una imagen tan breve como intrigante: una puerta entreabierta con la palabra “Chau”.

El detalle no pasó desapercibido. Acompañando la imagen, sumó un mensaje que refuerza el misterio: “Todos a las 22:30 hs. Todo es #GranHermano”. Sin dar más explicaciones, dejó abierta la puerta —literal y metafóricamente— a todo tipo de teorías.

¿Se trata de una eliminación inesperada? ¿Un abandono voluntario? ¿O alguien rompió las reglas de la casa? En un formato donde cada gesto cuenta, la palabra “chau” disparó especulaciones sobre un posible giro fuerte que dará que hablar entre los participantes.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

No es la primera vez que el conductor utiliza sus redes para anticipar momentos clave del reality, pero esta vez el tono enigmático llamó especialmente la atención. La imagen de la puerta, ícono histórico de Gran Hermano, sugiere una salida, aunque no queda claro en qué contexto.

¿Se irá alguien de Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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ELIANA GUERCIO APUNTÓ CONTRA EL CUERPO DE YIPIO DE GRAN HERMANO Y LA FULMINARON EN LAS REDES

Un momento de máxima tensión se vivió en A la Barbarossa cuando Eliana Guercio lanzó polémicos comentarios sobre el aspecto físico de Gisela “Yipio” Pintos, participante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Todo comenzó cuando la panelista cuestionó el comportamiento de la jugadora uruguaya dentro de la casa y lo vinculó directamente con su imagen corporal: “Mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora”, disparó sin filtro.

En ese contexto, Mariana Brey sumó: “Yipio estaría recancelada y tal vez podría estar fuera por muchas cosas que dijo, al igual que Carmiña”, en referencia a los dichos racistas que provocaron la expulsión de otra participante.

Foto: Instagram (@elianaguercio12)

Pero Guercio fue más allá y generó incomodidad total en el estudio: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan. El insulto, la ironía”, lanzó, desatando un fuerte cruce con Diego Brancatelli.

“Perdón, no, no, no. Es un montón”, reaccionó él, visiblemente incómodo. Sin embargo, la panelista redobló la apuesta: “Si lo mismo que hace Yipio lo hiciese Sol, ya estaría colgada en la Plaza de Mayo”.

Lejos de frenar, insistió con una frase que encendió aún más la polémica: “Se le permiten más estos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal”.

Foto: Instagram (@yipio)

Brancatelli volvió a marcarle el límite: “Qué tiene que ver si soy gordito o soy flaquito. Pasa por otro lado”, disparó. Fue entonces cuando la conductora intervino, tajante: “Chicos, paren. No se habla de los cuerpos”.

Eliana Guercio: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan. El insulto, la ironía”.

“No estoy hablando del cuerpo. Estoy hablando de la mirada de afuera”, se justificó Eliana. Pero Georgona fue categórica y cerró el tema en seco: “No, mi amor, en serio. No lo voy a permitir en esta mesa. Es una locura. No, no se dice eso. Se cancela”.

¡Qué momento!