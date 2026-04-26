La situación en Gran Hermano volvió a explotar, pero esta vez el conflicto salió de la casa y se instaló con fuerza en las redes sociales. La familia de Juanicar (Juan Ignacio Caruso) publicó un comunicado durísimo en el que repudió los comentarios homofóbicos que, según denunciaron, realizaron Brian Sarmiento y Danelik dentro del reality.

En los últimos días, circularon en redes sociales varios fragmentos de la transmisión donde se escucharon situaciones incómodas y frases que generaron indignación entre los seguidores del programa. Frente a la viralización de estos clips, el entorno de Juanicar decidió romper el silencio y sentar una postura firme.

El duro conunicado de la familia de Juanicar contra la producción (Foto: Instagram @juanicar)

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los dichos y actitudes de carácter homofóbico”, señalaron desde la familia de Juanicar en el comunicado difundido. Además, aclararon que no iban a profundizar en detalles porque los hechos ya tomaron estado público.

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Uno de los puntos más fuertes del mensaje fue el cuestionamiento al manejo de estas situaciones dentro del programa. La familia expresó su preocupación por los cortes de transmisión en momentos clave, lo que, según remarcaron, impide que el público vea con claridad lo que realmente sucede en la casa.

También apuntaron contra la falta de sanciones acordes. Compararon el caso con situaciones anteriores en el reality, donde sí se tomaron medidas inmediatas frente a comentarios discriminatorios. “Nos cuesta comprender por qué este tipo de comportamientos se repite sin que se adopten medidas concretas”, lanzaron, en una crítica directa a la producción.

Brian Sarmiento, Juanicar y Danelik (Fotos: capturas Telefe)

El comunicado cerró con un pedido contundente: que se actúe con firmeza ante cualquier forma de discriminación y que se garantice un trato equitativo para todos los participantes. Mientras tanto, dentro de Gran Hermano el clima sigue enrarecido, a pocos días de una nueva gala de eliminación.

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