Un nuevo conflicto sacude a Gran Hermano Generación Dorada. Luego de volver de su intercambio con La Casa de los Famosos, Sol Abraham quedó en el centro de una fuerte interna y apuntó directamente contra Tamara Paganini.

Según relató en una charla con Yanina Zilli, vivió una situación incómoda que la dejó muy molesta frente a las cámaras.

SOL ABRAHAM APUNTÓ CONTRA TAMARA PAGANINI

“¿Viste lo que pasó con Tamara? Se agarró las partes íntimas en mi cara, se agarró y se me puso acá. Muy desagradable. Que una mujer le haga eso a otra chica... ¿Qué le voy a contestar?”, expresó Sol visiblemente enojada.

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Lejos de calmarse, la participante redobló la crítica y dejó en claro su malestar por la actitud de su compañera.

“Qué desagradable, espantoso. Consiguió lo que quería, vino a algo y lo logró”, lanzó.

MAL CLIMA TRAS SU REGRESO

El regreso de Sol Abraham a la casa no habría sido bien recibido por algunos jugadores, y desde entonces comenzaron los cruces. La reacción de Tamara habría sido interpretada como una provocación directa, lo que volvió a encender la convivencia dentro del reality de Telefe.