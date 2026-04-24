El paso de Jéssica “La Maciel” por Gran Hermano Generación Dorada terminó de manera abrupta el lunes pasado, cuando decidió abandonar la casa en medio de una profunda crisis de angustia.

Días antes, la participante había sido notificada en el confesionario por la policía sobre una denuncia en su contra por presunta trata de personas, explotación sexual y regenteo.

Preocupada por el impacto que la situación podía tener en su familia, La Maciel optó por dejar el reality. Sin embargo, al salir se encontró con otro escenario: según su versión, las acusaciones fueron desestimadas, aunque todo el episodio reactivó recuerdos traumáticos de su pasado.

La Maciel: “Quisieron entrar al hospital a rematarme tras apuñalarme” (Captura de Telefe)

La Maciel: “Quisieron entrar al hospital a rematarme tras apuñalarme”

Invitada a A la Barbarossa, la ex jugadora relató con crudeza el miedo que sintió y cómo la noticia la desestabilizó emocionalmente.

“Para mí la denuncia no fue ‘voy a caer presa’, fue ‘mi familia’”, explicó La Maciel, visiblemente afectada.

En ese contexto, sorprendió al revelar un episodio extremo que vivió años atrás: “Como en una película de mafia mexicana, me enteré de que quisieron entrar al hospital de San Miguel a rematarme después de darme una apuñalada en un pulmón”.

Según contó, esa experiencia marcó un antes y un después en su vida, dejándole secuelas físicas y psicológicas. “Terminé con estrés, vértigo. Mi vida cambió de un día para el otro”, detalló La Maciel.

La Maciel también explicó que su decisión de abandonar el reality estuvo directamente ligada al temor por sus seres queridos.

“Se me vino a la cabeza mi esposo yendo en bicicleta todos los días, mi suegra sola… pensé que les podía pasar algo”, confesó.

Además, interpretó la denuncia reciente como una posible amenaza: “A mí eso se me vino todo a la cabeza. Yo lo vi como una advertencia. No me podía quedar”.

Finalmente, cuestionó el trasfondo de las acusaciones en su contra y dejó en claro su postura: “Quieren ensuciarme. Me lo vienen haciendo toda la vida... Porque me hacían denuncias falsas y me siguen amenazando".

“Ahora se descubrió el grupo y quién lo maneja. Muchas chicas se bajaron de ese grupo. Yo estoy viviendo esto hace 10 años“, expuso La Maciel, angustiada y arrepentida de haber salido de Gran Hermano Generación Dorada.