Catalina Gorostidi habló en exclusiva con Ciudad Magazine luego de quedar envuelta en una fuerte polémica por la viralización de supuestos chats con nutricionistas, en los que habría respondido de manera agresiva a profesionales de la salud que intentaban ayudarla.

La ex Gran Hermano revolucinó las redes sociales después de que la cuenta de X “Señorita M0skigna Fan” difundiera capturas de pantalla con mensajes que generaron indignación.

En uno de ellos, una nutricionista le ofrecía asistencia de manera desinteresada, preocupada por su delgadez, mientras que la respuesta atribuida a Catalina era extremadamente polémica.

“Desubicada de mierda. Yo estoy muy saludable. Es poco ético lo que hacés. Con mi cuerpo no te metas. Si tanto sos nutricionista, primero preocupate por vos que bastante excedida estás”, se le adjudicó a Catalina.

Sin embargo, la panelista fue tajante al desmentir el contenido. “Es todo fake”, aseguró Catalina a este medio.

Catalina Gorostidi (captura de X)

Catalina Gorostidi desmintió los chats virales con nutricionistas

Según explicó, la ex GH se enteró de la situación por terceros y apuntó directamente contra la cuenta que difundió el material.

“De esto me enteré esta mañana cuando me lo contaron mis compañeros, porque a esa cuenta de X la tengo silenciada. Vive haciendo fake news de toda la gente de Gran Hermano. Con Juli Poggio tuvo un quilombo y creo que la denunció hace años”, sostuvo Catalina.

Además, remarcó que el intercambio nunca ocurrió: “Es mentira. Eso nunca sucedió. Sí el otro día escraché a una licenciada en nutrición que me atacó, pero de esto me enteré hoy. Es mentira lo que publicó”.

Catalina también expresó su preocupación por la persona cuya identidad habría sido utilizada en los falsos mensajes: “¡Pobre la chica que usaron sus fotos!”.

Fuerte descargo de Catalina contra la cuenta de X que difundió los mensajes

Lejos de quedarse callada, Gorostidi cuestionó el accionar de la cuenta viral y aseguró que no es la primera vez que la perjudican.

“Esa cuenta siempre intenta dañarme. Siempre inventa fake news mías. Es fan de Furia”, aseguró.

“Es una cuenta conocida por ser fake. No para de hacer fake mías y de mi entorno. Le mando un beso y que siga lucrando conmigo”, agregó Gorostidi.

Catalina Gorostidi rompió el silencio tras los chats virales con nutricionistas: "Todos saben de mi enfermedad" (captura de Instagram)

Qué pasó con la supuesta nutricionista involucrada

La ex participante también contó que la mujer involucrada en las capturas se comunicó con ella tras la viralización.

“La chica me escribió y le expliqué. Divina. Estaba re angustiada porque todo el chat es falso y yo no subí nada”, reveló la panelista.

Por último, Catalina se refirió al impacto que tienen este tipo de situaciones en su vida personal y recordó que viene atravesando un momento delicado.

“Estas cosas las vengo pasando hace tiempo. Al principio me trataban de gorda, cuando tenía un peso normal, ahora me tratan de gordofóbica. Todos saben que estoy pasando por una enfermedad, pero esta cuenta no para nunca”, cerró Catalina, indignada.