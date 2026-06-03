Cualquier excusa es buena para una hablar del amor, como lo hicieron Miriam Lanzoni y Sergio Surraco en la entrevista con Ciudad para presentar Disgusto, una app para desenamorarse.

La comedia se presenta cada domingo en el Teatro Picadilly y pone sobre el escenario todo lo que pasa cuando el amor, el desamor y la tecnología se cruzan.

En una charla a fondo, los protagonistas abrieron su corazón y contaron cómo viven el fenómeno de las apps de citas, qué aprendieron de sus propias historias y cómo es compartir escena con dos inteligencias artificiales.

Miriam Lanzoni y Sergio Surraco (Foto: Instagram @miriamlanzoni)

“¿Están en pareja o usan aplicaciones de citas?”

—¿Ustedes están en pareja?

—Sergio: Yo sí, estoy en pareja hace 14 años, así que no uso aplicaciones de citas. Tengo 51 años y no tengo hijos.

—Miriam: Yo estoy soltera.

—¿Usan aplicaciones de citas?

-Sergio: No uso aplicaciones de citas. Pero las conozco todas porque tengo amigos que las usan.

Miriam Lanzoni en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

-Miriam: Nunca usé aplicaciones, siempre estuve en pareja. Ahora que llevo un tiempo sola, tampoco me hallo en ese mundo. Pero tengo muchas amigas que sí y por causa de esta obra me metí a investigar y me parece fascinante.

“¿Ser famoso ayuda o complica para conocer gente?”

—Ustedes son actores conocidos. ¿Eso ayuda o complica a la hora de conocer gente?

—Sergio: En su momento ayudó cuando el contacto era más efímero. Pero después, cuando uno busca algo más serio, se complicaba. Es difícil encontrar a alguien que esté con vos por quién sos y no por el personaje que veían.

Sergio Surraco se lució en cine, teatro y televisión (Foto: Instagram / sergiosurracook).

—Miriam: Para mí no ayuda. Hay algo en el abordaje que no está bueno, la gente se hace una fantasía sobre vos. Sobre todo con las mujeres que laburamos, que nos va bien, que para el otro reunís ciertas condiciones que les da miedo. Pero igual, no tengo mucha historia en vincularme.

“¿Cuánto de sus vidas hay en la obra?”

—La obra trata sobre una app para olvidarse de un ex. ¿Cuánto agregaron de sus propias historias al texto?

—Sergio: Depende. Los actores tenemos distintas formas de encarar un texto, a veces por empatía, a veces por memoria emotiva. Yo trabajo más desde la empatía con el personaje que desde mis propias vivencias. Respetamos mucho el texto original, aunque algunas cosas las modificamos porque aparecieron en el juego con Miriam.

Miriam Lanzoni y Sergio Surraco en "Disgusto"

—Miriam: Sí, a veces lo que uno agrega es el cómo lo contás, cuánto te interpela lo que decís. En mi caso, nunca usé apps para conocer gente, pero esta app de la obra es para desenamorarte, para cerrar una historia pendiente. Yo la reusaría.

“¿Quedaron cosas sin resolver con algún ex?”

-Miriam, ¿Alejandro Fantino debería irse preocupado del teatro si te ve?

-Miriam: Tuve otras parejas además de Ale. Con Christian también estuve 10 años. ¡Y los dos tendrían que irse muy preocupados! Siempre quedan cosas pendientes... Que me las guardo, ja. Con el tiempo no tiene sentido juntarse a reclamar.

Alejandro Fantino: viaje por el Mediterráneo con Coni Mosqueira y su hijo Beltrán. CREDITO: Instagram/@alefantino

—Sergio: De todas mi ex, solo quedé mal con dos, pero no se tendrían que ir preocupadas porque nos dijimos las cosas en su momento. Ahora que lo pienso, sí, hay una historia con una acuariana que me quedó pendiente. Me gustaría decirle algo si me la cruzo.

“¿De qué se arrepienten en una cita?”

—¿Se arrepienten de algo que dijeron en una primera cita?

—Sergio: A la hora del chamuyo uno puede decir cualquier barbaridad y quedar como un tremendo tarado. Por ejemplo, a mi pareja actual le dije que ella era una “civil” y yo un actor, como si fuéramos de mundos distintos. Después ella me confesó que pensó “¡este tipo es un tarado!”.

Miram Lanzoni y Sergio Surraco en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear.

—Miriam: Yo no me arrepiento de nada. Lo vivido es vivido. Capaz digo “esto no lo vuelvo a hacer”, pero no me arrepiento. Por ejemplo, una vez conocí a alguien corriendo en una plaza y ese mismo día me fui a vivir con él. Fueron dos años juntos. Terminó fuerte, pero no me arrepiento.

-¿¡Cómo!?

-Hacía poco tiempo había llegado a Buenos Ai res a estudiar teatro (tenía 22 años), fue un flechazo. Era una persona maravillosa, muy embaucador en el buen sentido. Apenas lo conocí me contó algo clave de su vida e hice lo contrario a lo que habría hecho cualquier chica.

Miriam Lanzoni en el Multiteatro (Foto: Movilpress).

Me pareció muy loable su honestidad porque me contó a qué se había dedicado, le pregunté si lo seguía haciendo y me dijo que no... (N del R: el noviazgo terminó cuando allanaron la casa).

“¿Qué cosas ya no se bancan en una relación?”

—A esta altura de la vida, ¿qué cosas ya no se bancan?

—Sergio: Ahora no discuto tanto, no busco la confrontación. Escucho, dejo pasar el momento y después charlo. Antes iba más al choque, ahora prefiero la calma.

Sergio Surraco. (Foto: @sergiosurracook)

—Miriam: Tengo no negociables, como la tacañería, la mezquindad. Si alguien es así, ni segunda cita. Hay cosas que ya no accedo ni a debatir.

“¿Se animan a encarar o prefieren dar señales?”

—¿Encaran? ¿O dan señales cuando alguien les gusta?

—Miriam: Nunca encaré, no me queda cómodo. No sé qué se hace para encarar, pero banco a las que lo hacen. Si alguien me interesa, doy señales. Hasta el pelo se me crespa.

—Sergio: A veces se encara solo con la presencia. He tenido novias que iban a verme al teatro y era su forma de encarar.

“¿Sexo en la primera cita o esperar?”

—¿Sexo en la primera cita? ¿o hay que esperar?

—Miriam: Me parece una boludez esperar para que valga la pena. Antes de la primera cita si querés... ¿Por qué esperar? Capaz que es sexo y nada más. La espera no te garantiza nada. Me parece una boludez.

Miriam Lanzoni

—Sergio: Lo que recuerdo es que se dio cuando tenía que darse. Nunca se forzó. A veces fue a la primera y otras a la quinta cita. Tenía que ver cómo compatibilizabas con la otra persona. Necesito que no sea forzado.

“¿Perdonarían una infidelidad?”

—¿Perdonarían una infidelidad?

—Sergio: Nunca tuve que perdonar ni que me perdonen. Cuando fui infiel no lo conté, sino que directamente corté la relación. No sé qué haría si me pasa, depende del contexto.

—Miriam: Perdoné y me perdonaron, pero depende de la situación. Es un bajón igual.

Miriam Lanzoni y Sergio Surraco en "Disgusto"

“¿Qué es más duro: decirle a alguien que no lo querés más o que te lo digan?”

—Sergio: Es más duro decirle a la otra persona que no la querés más. Yo sé cómo curarme, pero ver sufrir al otro es difícil.

—Miriam: Yo no quiero ninguna de las dos. Prefiero que se diluya, que sea mutuo. Ninguna de las dos situaciones es fácil.

“¿Se puede ser amigo de un ex?”

—¿Tienen buena onda con sus ex? ¿Se puede ser amigo?

—Sergio: Amigo, no. Puedo tener buena onda, pero no me junto a tomar café. Tengo compañeras que son ex y está todo bien. Pero no hablo con ellas.

—Miriam: Tengo muy buena onda y recuerdos con mis ex, incluido Christian. Con mi última pareja tenemos una relación amigable, compartimos una perra y él tiene hijos que adoro. Pero amigos, no sé. El tiempo dirá. Con Ale ya pasaron 10 años prevalece lo hermoso, y seguro que sí.