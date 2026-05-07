La exitosa comedia francesa Berlín Berlín celebró su función de prensa en el Teatro Apolo con una noche cargada de aplausos, figuras invitadas y ovaciones para su elenco.

La obra, ganadora del Premio Molière 2022 a Mejor Comedia, desembarcó en la avenida Corrientes con una propuesta de humor vertiginoso, espionaje y enredos ambientados en plena Guerra Fría.

Con funciones que ya generan gran expectativa entre el público porteño, la versión argentina está protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, bajo la dirección de Corina Fiorillo.

El estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

De qué trata “Berlín Berlín”, la comedia francesa furor en Buenos Aires

La historia transcurre en el Berlín Oriental durante la Guerra Fría. Emma y Ludwig intentan escapar al otro lado del muro utilizando un departamento que esconde un pasadizo secreto. Sin embargo, todo se complica cuando descubren que el dueño del lugar es un agente de la Stasi… y además se enamora de Emma.

A partir de ahí, la obra despliega un caos desopilante con espías, delatores, trampas, persecuciones y confusiones que sostienen un ritmo frenético de principio a fin. Con mucho humor físico y situaciones absurdas, Berlín Berlín se convirtió en uno de los grandes éxitos teatrales de Francia antes de llegar a la Argentina.

Ovación para el elenco en el Teatro Apolo

Además de los protagonistas, el elenco se completa con Daniel Campomenosi, Andrés Vicente, Marcelo Savignone y Lucía Adúriz.

Durante la función de prensa, el público acompañó cada escena con carcajadas y aplausos, y al finalizar la obra el elenco recibió una extensa ovación por su trabajo sobre el escenario del Teatro Apolo.

La noche también reunió a numerosas figuras del espectáculo y los medios. Entre los invitados estuvieron Valeria Lynch, Lizy Tagliani, Agustín Aristarán, Roberto Moldavsky, Julieta Nair Calvo, Marcelo De Bellis, Jey Mammon, Fernando Bravo, Leticia Siciliani y Susana Roccasalvo, entre muchos otros.

También asistieron Peto Menahem, Mariano Torre, Sebastián Presta, Mauricio Dayub, Miriam Lanzoni, Adrián Pallares y Matías Vázquez, quienes disfrutaron de una noche marcada por el humor y el reconocimiento a una de las apuestas teatrales más comentadas de la temporada.

Rosella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Miriam Lanzoni en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Roberto Moldavsky y su novia Micaela en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Julieta Nair Calvo en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Lizy Tagliani en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Marcelo de Bellis en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Agustín Aristarán en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Leticia Siciliani en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Susana Roccasalvo en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Mariano Torre en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Pablo Albella en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Alejandro Paker en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Evelyn Shein y Teresa Calamdra en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch y Mariano Martínez en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Jey Mammon en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Mauricio Dayub en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Héctor Maugeri en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Peto Menahem en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Fabio Aste en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Adrián Pallares en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Matías Vázquez en el estreno de Berlín Berlín (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.