La fiebre por el Mundial volvió a sentirse en Argentina. A más de un año de la Copa del Mundo 2026, el álbum oficial ya comenzó a venderse en kioscos y locales especializados y rápidamente se convirtió en uno de los productos más buscados por fanáticos del fútbol y coleccionistas.

Como ocurrió en Qatar 2022, el lanzamiento generó furor en redes sociales, publicaciones virales y largas recorridas para conseguir las primeras figuritas de la colección oficial en la que todos quieren tener a Lionel Messi, la figurita estrella.

Este álbum será más difícil de completar que el anterior, ya que habrá más selecciones y una mayor cantidad de figuritas.

Furor por el álbum oficial del Mundial 2026 en Argentina (foto de Ciudad Magazine)

Cuánto sale el álbum del Mundial 2026 en Argentina

Los valores varían según el formato del álbum y el punto de venta, pero actualmente los precios rondan:

Álbum tapa blanda: entre $8.000 y $10.000.

Álbum tapa dura: entre $20.000 y $25.000.

Paquete de figuritas: $2.000.

La colección ya puede conseguirse en kioscos, supermercados y tiendas especializadas de distintos puntos del país.

Cómo es el álbum oficial del Mundial 2026

La nueva edición está dedicada a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y tendrá una particularidad histórica: será el primer Mundial con 48 selecciones.

Entre las novedades del álbum aparecen:

Más páginas y más figuritas que en ediciones anteriores.

Nuevas selecciones participantes.

Estadios oficiales del torneo.

Figuritas especiales y brillantes.

Espacios dedicados a figuras históricas y estrellas actuales.

Total de figuritas: 980 (incluye más selecciones y páginas)

Además, la Selección argentina aparece como una de las grandes protagonistas de la colección tras haber conquistado el Mundial de Qatar 2022.

Cuándo salen las nuevas figuritas

Los paquetes de figuritas ya comenzaron a distribuirse junto con el álbum oficial, aunque en muchos kioscos la demanda provocó faltantes en las primeras horas de venta.

Como suele ocurrir con cada Mundial, se espera que en las próximas semanas aumente todavía más el furor por completar el álbum, intercambiar repetidas y conseguir las figuritas más difíciles de la colección.