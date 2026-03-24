Lionel Messi llegó a la Argentina en la mañana de este martes para sumarse a la Selección de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

Sin embargo, su arribo no solo generó expectativa entre los fanáticos, sino también una escena cargada de emoción que conmovió en vivo.

Las cámaras de Arriba Argentinos estuvieron en el aeropuerto de Ezeiza y captaron el momento en que Laureano, un niño de 12 años que había pasado toda la noche esperando junto a su papá, rompió en llanto al no poder ver ni saludar a su ídolo.

Lionel Messi llegó a la Argentina: el llanto desconsolado del nene que no lo pudo ver (eltrece)

EL LLANTO DEL NENE QUE ESPERÓ TODA LA NOCHE A MESSI EN EZEIZA

“Acá hay gente que estuvo toda la noche esperando por Messi. Ahí sale. Vamos a ver si se acerca”, relató el notero Pablo Cecchini mientras seguía la llegada del capitán argentino.

Pero la ilusión se desvaneció rápido. “Subió directamente a la camioneta para ir al predio de la AFA. La gente llora”, agregó el cronista de eltrece.

Desconsolado, el nene expresó entre lágrimas: “¡Estuve toda la noche acá!”.

Su padre intentó consolarlo con ternura: “Quería la firma. Se puso mal. Haber tenido tan cerca al máximo jugador del fútbol argentino y no se pudo dar lo que tanto deseas. Estuviste cerquita. Hay que seguir intentando”.

Pero el pequeño, aún angustiado, dejó en claro su frustración: “Pero no lo vi tampoco”.

Lionel Messi llegó a la Argentina: el llanto desconsolado del nene que no lo pudo ver (eltrece)

La emoción también llegó al estudio ¡y hasta Marina Señuk lloró en vivo!

La escena no solo impactó a quienes estaban en Ezeiza. Desde el estudio de eltrece, Marina Señuk no pudo contener las lágrimas al ver el momento.

“¿Me decís por qué estás llorando? ¿Qué sentís?”, le preguntó la conductora Valeria Sampedro.

Visiblemente conmovida, Marina respondió: “Ay, me pongo a llorar de nuevo… Me sensibilizan los chicos. Me pongo en el lugar del papá y digo ‘pobrecito, la ilusión, cómo le explicás’”.