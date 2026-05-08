Que Jimena Barón es fanática de la cocina ya no sorprende a nadie. La actriz y cantante suele compartir en redes sociales sus recetas caseras y los platos que prepara para su familia.

Sin embargo, esta vez vivió un divertido momento culinario que terminó exponiendo a Mari, la niñera de sus hijos y amiga.

Desde sus historias de Instagram, Jimena mostró una enorme fuente de berenjenas gratinadas con queso y salsa que había preparado después de pasar varias horas cocinando. Pero mientras intentaba emplatar, reconoció que tenía miedo de que algo hubiera salido mal.

El divertido reclamo de Jimena Barón a Mari por pasarle mal una receta

El divertido reclamo de Jimena Barón a Mari por pasarle mal una receta: cómo le salió la comida

“Esa amiga que te pasa la receta mal. Tengo miedo de que la berenjena esté amarga”, escribió Jimena divertida junto al video de la comida.

Fue entonces cuando Mari lanzó una observación que desató la reacción inmediata de la artista. “Sí, porque no las lavaste con sal”, le respondió la niñera.

Lejos de dejar pasar el comentario, Jimena Barón reaccionó con el humor ácido que la caracteriza y le hizo un picante reclamo frente a cámara.

“¡Y te pregunté! Sos soreta. Como la hice yo, no me dijo”, lanzó entre risas.

Luego, continuó con su descargo mientras Mari probaba el plato. “Me pasa como el orto la receta para que no me salga y come de mi berenjena. Pero no está amarga. Gracias por el tip”, agregó.

Finalmente, la propia Mari aprobó el resultado de la preparación y cerró el divertido intercambio con una frase tranquilizadora: “Está buena”.

Hacé las berenjenas gratinadas con queso y salsa que hizo Jimena Barón

Ingredientes:

3 berenjenas grandes

500 ml de salsa de tomate

300 g de queso mozzarella

100 g de queso rallado

150 g de jamón cocido (opcional)

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Orégano

Hojas de albahaca (opcional)

Berenjenas gratinadas con queso y salsa (Foto creada con IA)

El truco para que no queden amargas

Cortá las berenjenas en rodajas y ponelas en un colador con bastante sal gruesa durante 30 minutos. Después enjuagalas y secalas bien. Ese paso ayuda a quitar el sabor amargo y el exceso de agua.

Preparación:

Cortá las berenjenas en rodajas medianas. Después del paso de la sal, cocinalas a la plancha o al horno con un poco de aceite hasta que estén tiernas. En una fuente para horno colocá una capa de salsa de tomate. Sumá una capa de berenjenas, queso mozzarella y, si querés, jamón. Repetí las capas hasta completar la fuente. Terminá con bastante queso rallado y un poco de orégano. Llevá al horno fuerte durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso quede gratinado y dorado.

Queda espectacular con pan crocante o una ensalada fresca.