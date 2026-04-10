Cuando el pelo se ve opaco, seco y sin vida, muchas veces la solución está más cerca de lo que parece. La mascarilla de yogur se volvió uno de los secretos mejor guardados para recuperar la hidratación y devolverle al cabello un aspecto saludable, especialmente en épocas donde el frío y el viento lo castigan más.

Este tipo de tratamiento natural, que forma parte de las rutinas beauty de figuras como Jimena Barón, aporta nutrición profunda sin necesidad de recurrir a productos costosos. El yogur, gracias a sus proteínas y grasas naturales, actúa directamente sobre la fibra capilar, ayudando a suavizarla, mejorar su textura y reducir el frizz.

CÓMO APLICAR LA MASCARILLA PASO A PASO

Su aplicación es tan simple como efectiva. Sobre el cabello húmedo, se distribuye el yogur desde medios hasta las puntas, pudiendo acercarlo a la raíz si el daño es mayor.

El masaje suave permite que el producto penetre mejor, y tras dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos, se enjuaga con agua tibia y se completa con un lavado suave. El resultado se nota casi de inmediato: un pelo más manejable, con brillo natural y visiblemente más sano.

Jimena Barón recibió el reclamo de la mujer que cuida a Momo / Foto Instagram @jmena

INGREDIENTES QUE POTENCIAN EL RESULTADO

Para potenciar sus beneficios, se puede sumar una cucharada de miel o de aceite de oliva o coco, ingredientes que ayudan a sellar la hidratación. También es clave elegir yogur natural sin azúcar y evitar el uso de agua muy caliente, ya que puede contrarrestar el efecto nutritivo.

Lejos de los tratamientos complejos, esta mascarilla se posiciona como una alternativa práctica y accesible para incorporar a la rutina semanal. Con constancia, permite mantener el cabello hidratado, suave y con movimiento durante todo el año.