Después de varias semanas en las que su relación quedó envuelta en fuertes rumores de crisis, Sebastián Ortega y Valentina Zenere volvieron a mostrarse juntos y despejaron las especulaciones sobre el presente de la pareja.

El productor y la actriz participaron del festejo (organizado por Jecan/Wecan) por el final del rodaje de Tiempo al tiempo en La Mala y llamaron la atención de todos por la cercanía y complicidad que exhibieron durante la celebración.

Tal como se puede ver en las fotos exclusivas de Ciudad, Sebastián y Valentina se mostraron caminando de la mano y sonrientes, unas postales que no pasaron inadvertidas teniendo en cuenta las versiones que circularon en las últimas semanas sobre una posible separación. Sebastián se retiro cerca de las 2 de la mañana, mientras que Valentina optó por quedarse bailando con amigas.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Al evento dijeron presente celebridades como: Mariana Genesio Peña, Pablo Rago, Leticia Siciliani, Mía Flores Pirán, Enzo Aguilar y Dante Ortega -el hijo que Sebastián tiene con Guillermina Valdés- entre otras figuras.

La pareja había quedado en el centro de la escena a mediados de mayo, cuando comenzaron a surgir versiones que hablaban de una crisis sentimental y de la presencia de una supuesta tercera en discordia. Fue la periodista Nancy Duré quien reveló en Puro Show que existiría una mujer que habría generado tensión en la relación. Según contó entonces, se trataría de Malena Firpo, una modelo, exbailarina y empresaria de 38 años.

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Sin embargo, lejos de alimentar los rumores, Sebastián y Valentina eligieron mostrarse juntos en un momento muy especial: el cierre de las grabaciones de Tiempo al tiempo, que deja al descubierto el gran presente que atraviesa la pareja.

¡Mirás las fotos exclusivas de Ciudad con Sebastián Ortega y Valentina Zenere, de la mano y muy cómplices tras los rumores de crisis!

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SE SUPO QUIÉN ES LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE SEBASTIÁN ORTEGA Y VALENTINA ZENERE

Sebastián Ortega y Valentina Zenere estarían pasando por una fuerte crisis de pareja, y el escándalo ya sacude a dos exclusivos countries de Zona Norte. Según reveló Nancy Duré en Puro Show, la mujer señalada es Malena Firpo, una modelo, exbailarina y empresaria de 38 años que habría mantenido encuentros secretos con el productor incluso durante su relación con la actriz.

De acuerdo a la información difundida en Puro Show, la historia entre Ortega y Malena habría comenzado hace unos tres años en un barrio privado de Pilar, cuando él estaba soltero y ella era pareja de un vecino suyo. “La ve, le gusta y empieza a hablarle por redes sociales”, contó la periodista al aire, donde además aseguró que existen audios, registros y testimonios que respaldarían los encuentros entre ambos.

Según Duré, los rumores crecieron con el correr de los meses por distintos ingresos y visitas registrados en countries de Zona Norte. Uno de los episodios mencionados ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando Sebastián habría pasado a buscar a Malena y la habría llevado de regreso al día siguiente. También trascendieron supuestos encuentros en junio de 2024, ya cuando el productor estaba vinculado sentimentalmente con Zenere.

(Fotos: redes sociales)

La periodista detalló además que Malena continuó ingresando al country donde vivía el exnovio en horarios llamativos. Uno de los registros más comentados habría ocurrido el 14 de agosto de 2024, coincidiendo con el cumpleaños de Ortega. “El rumor ya estaba instalado”, aseguró Duré sobre la repercusión que la historia tuvo dentro de ambos barrios privados.

La situación habría llegado finalmente a oídos de Valentina Zenere, que conoció a Sebastián durante las grabaciones de En el Barro y oficializó su relación con él meses después. Aunque hasta el momento ninguno de los dos habló públicamente sobre una separación, las versiones de crisis crecieron fuerte en las últimas horas.

Malena Firpo (Fotos: capturas eltrece)

Malena Firpo, la mujer apuntada como tercera en discordia tiene 38 años, trabajó como modelo y bailarina, y actualmente es dueña de una reconocida franquicia gastronómica. “Es bailarina y tenemos fotos para mostrar”, señaló Duré en el programa mientras exponían imágenes de la empresaria en pantalla.