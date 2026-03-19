El miércoles por la noche se realizó la premiere del estreno de Amor Animal, la nueva serie de Sebastián Ortega y Pablo Culell, protagonizada por Valentina Zenere, Franco Masini, Tatu Glikman y Santiago Achaga, acompañado por su hermana Macarea, y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

Algunos de los famosos que dijeron presente fueron Lola Latorre, Ariel Staltari, Santi Talledo, Lizardo Ponce, Nicki Nicole y más. A Valentina y al director de cine se los vio súper enamorados en una alfombra roja que derrochó glamour.

Quien definitivamente lució un look impactante y ultra sofisticado fue Zenere: vestido negro de cuero al cuerpo, de corte midi y diseño asimétrico con un solo hombro, que suma dramatismo con una manga larga tipo guante integrado. El estilismo lo completó con stilettos clásicos en punta y una beauty look intensa, con ojos marcados y labios nude.

Valentina Zenere estrenó Amor Animal (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE AMOR ANIMAL

Santiago Achaga, Valentina Zenere, Tatu Glikman, Franco Masini estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Sebastián Orteha estrenó Amor Animal (Foto: Movilpress).

Lizardo Ponce en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Ariel Staltari en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Nicki Nicole en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Franco Masini estrenó Amor Animal (Foto: Movilpress).

Santi Talledo en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Santiago Achaga, Valentina Zenere, Tatu Glikman, Franco Masini, Sebastián Ortega y Pablo Culell estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Thiago PZK en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Santiago Achaga estrenó Amor Animal (Foto: Movilpress).

Maca Achaga en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.