El miércoles por la noche se realizó la premiere del estreno de Amor Animal, la nueva serie de Sebastián Ortega yPablo Culell, protagonizada por Valentina Zenere, Franco Masini, Tatu Glikman y Santiago Achaga, acompañado por su hermana Macarea, y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.
Algunos de los famosos que dijeron presente fueron Lola Latorre, Ariel Staltari, Santi Talledo, Lizardo Ponce, Nicki Nicole y más. A Valentina y al director de cine se los vio súper enamoradosen una alfombra roja que derrochó glamour.
Quien definitivamente lució un look impactante y ultra sofisticado fue Zenere: vestido negro de cuero al cuerpo, de corte midi y diseño asimétrico con un solo hombro, que suma dramatismo con una manga larga tipo guante integrado. El estilismo lo completó con stilettos clásicos en punta y una beauty look intensa, con ojos marcados y labios nude.