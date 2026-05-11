En medio del revuelo mediático que rodea a Martín Migueles (investigado en la causa por el SIRA y maniobras con el dólar “blue”), Yamil Castro Bianchi, el abogado del empresario -y exnovio de Wanda Nara- sorprendió al hablar sin filtro sobre la relación que mantenía con Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, quien actualmente se encuentra detenido con prisión domiciliaria.

El letrado dio un móvil para el programa La Mañana con Moria y fue contundente al responder sobre el vínculo entre ambos empresarios: “Eran amigos, eran socios y tenían una amistad”, comenzó diciendo.

“No es algo que se pueda negar. Estaría faltando a la verdad si no dijese que son amigos y que tenían negocios en común”, agregó en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Yamil aclaró el tipo de relación comercial que compartían: “En la amplitud de la palabra socio, ¿no? Porque había negocios que tienen en común”, cerró.

Yamil Castro Bianchi: “(Martín Migueles y Eliás Piccirilo) eran amigos, eran socios y tenían una amistad”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA MOSTRÓ UN ROMÁNTICO GESTO DE MARTÍN MIGUELES Y LE TIRÓ UN PICANTE PALITO A LA CHINA SUÁREZ

En medio de su presente laboral en Uruguay, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un gesto romántico que tuvo su pareja, Martín Migueles. Sin embargo, lejos de tratarse de un simple acto de amor, en el programa Infama desmenuzaron cada detalle, y hasta hablaron de una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó con la llegada de un ramo de flores al set donde Wanda se encuentra grabando: “Te amo mucho. Martín”, se pudo leer en la tarjeta del posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

Según comentaron, las flores habrían sido enviadas desde Montevideo, donde la mediática está instalada por trabajo. Sin embargo, el estado del ramo generó suspicacias: “Las veo raras… hasta déjame dudar que Wanda no se las haya automandado”, deslizaron, recordando viejas prácticas del ambiente artístico.

Foto: Captura (América)

Pero el momento más picante llegó después. En sus redes, Wanda publicó una imagen con una palabra que hizo estallar las interpretaciones: “Motorhome”. Para los panelistas, fue un mensaje directo y sin filtro.

“Es un palo para la China”, aseguraron, vinculando la referencia al escándalo que la China tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain cuando estaba grabando la película El hilo rojo, donde conoció y se enamoró de Benjamín Vicuña, en medio de fuertes rumores de infidelidad.

¡Dio que hablar!