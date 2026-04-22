La asociación de Wanda Nara con los millones de dólares, el lujo y la ostentación es casi automática, y ahora Yanina Latorre contó los detalles del contrato de la mediática con Telefe, a cuento de su guerra fría con Verónica Lozano.

“Wanda tiene un contrato por todo. Ella no gana aparte por cada programa que hace. por eso le da lo mismo hacer 20 mensuales”, explicó la conductora de SQP.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wandabadbitch) Por: Fabiana Lopez

Entonces precisó: “Ella gana más o menos 8.000 dólares mensuales, tiene un contrato anual que ya lo cobró”.

“Para mí es poco para por todo lo que hace. Está en Masterchef y la serie vertical no la cobra”, continuó.

“O sea, todo está dentro del mismo paquete”, resumió sobre los casi 100.000 dólares anuales, o casi 140.000.000 de pesos al tipo de cambio actual.

La guerra de Wanda y Vero

Vero Lozano y Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara y captura Telefe)

Por otra parte, Yanina comentó que cuando Wanda asegura que además conducirá Bake Off es “una autopromoción” ya que no será así, y “Vero no tiene problema con eso” porque será ella la presentadora.

En ese punto, Yanina Latorre detalló que además del fastidio de Vero Lozano por la foto que Wanda Nara posteó junto a Johnny Depp antes que la propia entrevistadora de la figura de Hollywood adelantara el mano a mano hubo otro conflicto.

La cosa fue que cuando Viviana Canosa desde eltrece le hacía sombra a Cortá por Lozano, en Telefe convocaron a Wanda Nara para que se siente en el living de Vero y así recuperar el liderazgo, Nara primero confirmó, pero nunca siquiera respondió los llamados pese a ser también figura del canal.