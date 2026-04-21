Fueron momentos de mucha tensión y preocupación los que se vivieron en la casa de Yanina Latorre, quien sufrió una inesperada descompensación mientras estaba en plena rutina doméstica junto a su marido, Diego Latorre.

Todo ocurrió mientras la conductora de Sálvese Quien Pueda ordenaba su vestidor. En un audio que viralizó su hija Lola, se la escucha charlando con naturalidad sobre la ropa: “Este es lindo para una camisa y un jean… ¿este te gusta?”, dijo, hasta que de un momento a otro todo cambió.

“Ay, me bajó la presión, me voy a desmayar”, lanzó, visiblemente afectada. La frase se repitió y encendió las alarmas. Del otro lado, Diego intentó contenerla con calma: “Tranquila… no comiste nada”, le recordó, mientras buscaba ayudarla.

Foto: Captura (@yanilatorre)

Lejos de mejorar de inmediato, Yanina insistía: “Ayudame, despacio, no me siento bien, estoy medio rara”, atinó a decir, mientras su marido le sugería tomar agua y le atribuía el malestar a haberse levantado demasiado rápido.

El episodio no hubiera salido a la luz de no ser por Lola, hija de la pareja, quien compartió el audio en TikTok mostrando el momento exacto de la descompensación.

Sin embargo, y para llevar tranquilidad, la propia influencer bajó el tono dramático con humor: “Mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer, me estallo”, escribió, dejando en claro que el episodio no pasó a mayores.

¡Qué momento!

El emotivo saludo de cumpleaños de Yanina Latorre para Lola: “Sos la alegría del hogar” | Créditos: Instagram @yanilatorre

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LA EXPLOSIVA RESPUESTA DE YANINA LATORRE TRAS LOS DURÍSIMOS INSULTOS DE FERNANDA CALLEJÓN

El conflicto entre Yanina Latorre y Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, acusaciones y frases picantes. Luego de los fuertes dichos de la actriz en La Mañana con Moria, la conductora no se quedó callada y decidió responder.

Según contó Natalie Weber al aire en Intrusos, Yanina tenía toda la intención de dar la cara: “Tiene toda la voluntad de salir al aire, pero tiene un problema con el celular y no puede”, explicó.

Sin embargo, eso no frenó su descargo. A través de la panelista, Latorre fue contundente: “No tengo idea por qué me insulta. No vi nada. Para mí se quedó resentida con LAM porque jamás hablé con su hija”, lanzó, dejando entrever viejos rencores.

María Fernanda Callejón lanzó insultos inesperados contra Yanina Latorre (captura de eltrece)

Pero la cosa no terminó ahí. Fiel a su estilo sin filtro, Yanina redobló la apuesta con una frase demoledora: “¿Qué se puede esperar de esta mujer?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.

¡Todo mal entre ellas!