Las primeras imágenes del esperado proyecto audiovisual de Wanda Nara salieron a la luz. Se trata de la serie vertical inspirada en su historia y contará con la participación de su ex, Maxi López, como coprotagonista, además de la aparición de otros famosos.

El rodaje en los estudios de Telefé empezaron este martes y promete recrear uno de los romances más mediáticos del espectáculo argentino. En este contexto, Yanina Latorre sorprendió al mostrar desde sus redes imágenes inéditas del detrás de escena, confirmando además su participación dentro de la ficción, lo que suma un condimento inesperado al proyecto.

Yanina Latorre se suma a la serie de Wanda Nara (Foto: Instagram/@yanilatorre).

A través de sus historias de Instagram, la panelista compartió videos y fotos desde el set donde se la ve con libreto en mano, rodeada de producción y cámaras, dejando en claro que ya comenzó a grabar su participación. En uno de los clips se observa el armado técnico con cámaras profesionales y luces, mientras el equipo repasa escenas clave.

Yanina Latorre se suma a la serie de Wanda Nara (Foto: Instagram/@yanilatorre).

También se pudo ver a la conductora interactuando con Wanda en un clima distendido, lo que confirma que el proyecto mezcla ficción con guiños a la vida real. “Amor, el guion en la mano”, escribió divertida, dejando entrever su entusiasmo por este nuevo desafío actoral.

Yanina Latorre se suma a la serie de Wanda Nara (Foto: Instagram/@yanilatorre).

La escena de complicidad entre la mediática y la conductora refleja la complicidad entre ambas y alimenta la expectativa sobre cómo será su dinámica dentro de la serie. El look sporty chic de Wanda —con jogger, top ajustado y accesorios de lujo— también llamó la atención, fiel a su estilo que mezcla comodidad con glamour.

Yanina Latorre se suma a la serie de Wanda Nara (Foto: Instagram/@yanilatorre).

DE QUÉ TRATA LA SERIE DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

La ficción, que llevaría el nombre de Triángulo amoroso, está pensada en formato vertical para plataformas digitales y se inspira en la historia real entre Wanda y Maxi, incluyendo conflictos, romance y momentos mediáticos que marcaron su relación.

Yanina Latorre se suma a la serie de Wanda Nara (Foto: Instagram/@yanilatorre).

El proyecto reúne a varias figuras del espectáculo y combina drama con toques de humor, además de referencias al recordado “Wandagate” y otros episodios de alto impacto mediático.

Yanina Latorre se suma a la serie de Wanda Nara (Foto: Instagram/@yanilatorre).

La incorporación de Yanina no pasó desapercibida: la conductora confirmó días atrás que formaría parte del elenco y que ya tenía fecha de grabación, marcando así su debut en una ficción.

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