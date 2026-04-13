En medio de las polémicas y rumores que lo rodean, Maxi López sorprendió al revelar detalles explosivos sobre la serie que prepara junto a Wanda Nara y confirmó que la China Suárez también tendrá su lugar en la historia.

Además, el exfutbolista anunció que, después de mucho tiempo, decidió mudarse definitivamente a la Argentina para estar más cerca de sus hijos.

Todos los personajes del escándalo, en la pantalla

“Arrancamos mañana a grabar la serie vertical con Wanda, estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie”, contó Maxi López en el programa Puro Show.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Lejos de esquivar el tema, el exdelantero fue directo y confirmó que la ficción incluirá a todos los protagonistas del escándalo mediático que marcó su vida personal y la de Wanda Nara.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa y @wanda_nara)

Cuando le preguntaron si la China Suárez tendría una actriz que la interprete, Maxi respondió entre risas: “Van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido”.

La serie, que ya genera expectativa, promete mezclar realidad y ficción, con guiños a los episodios más comentados de la farándula argentina.

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El regreso de Maxi López a la Argentina: “Es una forma de acercarme a Wanda y a mis chicos”

Pero las novedades no terminan ahí. Maxi López anunció que, tras meses de pensarlo, finalmente se instalará en la Argentina.

“Me vengo a vivir a Argentina, es increíble lo que cambió y generó en mí, es una forma de acercarme a Wanda, de estar presente con mis chicos”, aseguró.

El exfutbolista también habló sobre la relación entre los hijos de Wanda y los de Mauro Icardi: “Son todos hermanos, ese fue mi mensaje y me parece bueno que crezcan todos juntos y en paz”, expresó, dejando en claro su postura sobre la familia ensamblada.

Las críticas y la respuesta de Maxi López sobre sus hijos más chicos

En los últimos tiempos, Maxi López recibió cuestionamientos por su supuesta distancia con sus hijos más pequeños, Elle y Lando.

Sin embargo, el exjugador fue contundente: “Me han criticado un montón de veces y no saben el por qué de todas las cosas. Yo tomo con tranquilidad, estoy siempre presente, me tomo aviones de acá para allá y dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina”.

Además, dio un dato concreto sobre la mudanza familiar: “En dos semanas está la última vacuna para Lando, ahí ya puede viajar y se vienen para acá”.

Una serie que promete reavivar el escándalo

Mientras enfrenta críticas y rumores, Maxi López apuesta a reinventarse con una serie que promete mezclar humor y picardía, pero también revivir uno de los escándalos más explosivos del espectáculo argentino.

“Yo tomo con tranquilidad, estoy siempre presente, me tomo aviones de acá para allá y dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina”, cerró.