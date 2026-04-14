Andrés Nara volvió a irrumpir en el mundo del espectáculo con declaraciones contundentes sobre uno de los vínculos más comentados del momento: la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Tras varios meses alejado del foco mediático, reapareció con una mirada crítica sobre el presente sentimental del futbolista y la actriz, reavivando una historia que comenzó a generar polémica desde el recordado episodio ocurrido en París en 2021.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en el ciclo Juernes, emitido por el streaming de la TV Pública, el padre de Wanda Nara no evitó el tema y expresó sin rodeos su postura.

“Hoy está en una puesta en escena con esta chica y espero que le vaya bien”, lanzó al ser consultado por el romance que ambos exhiben públicamente en redes sociales y apariciones mediáticas.

Andrés Nara liquidó a Mauro Icardi y la China Suárez: “Es una gran puesta en escena”

ANDRÉS NARA CONTRA MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

“Yo lo veo así, que hay un cierto esfuerzo para mi pensamiento y mi forma de ser, y también viendo el historial de las situaciones”, explicó, haciendo referencia implícita a los conflictos sentimentales que marcaron el pasado entre Icardi, Wanda Nara y la actriz.

Lejos de suavizar su opinión, Andrés Nara profundizó su análisis y planteó dudas sobre la autenticidad del vínculo: “Vos ves el panorama y hay algo que no cierra, y cuando algo no cierra, en algún lado el fusible salta. Quizá todavía no es el momento, pero más adelante me van a poder decir ‘tenías razón’”.

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Las declaraciones llegan en un contexto en el que Mauro Icardi y la China Suárez se muestran cada vez más cercanos, compartiendo viajes, momentos familiares y proyectos en común, lo que alimentó versiones sobre un posible casamiento. Consultado al respecto, Nara también se mostró escéptico. “Puede ser posible, todo puede ser con ellos, pero no deja de ser una puesta en escena”, sostuvo.