Una vez más, Wanda Nara dio que hablar en sus redes sociales, pero esta vez no fue por un escándalo, sino por puro glamour. La empresaria sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto de su impresionante colección de carteras, un verdadero paraíso fashion que refleja su debilidad por los accesorios de lujo.

En la imagen se puede ver un vestidor amplio, moderno y perfectamente organizado, con estanterías repletas de bolsos de todos los tamaños, colores y estilos. Desde tonos clásicos como negro, beige y marrón, hasta una explosión de colores vibrantes como rojo, rosa, verde, azul y amarillo, cada pieza parece haber sido elegida con precisión.

Lo que más llamó la atención fue la cantidad y variedad: decenas de carteras exhibidas como en una boutique de alta gama, muchas de ellas reconocidas por ser modelos icónicos de marcas internacionales. Además, sobre una isla central se acumulan aún más bolsos, mientras que en el piso se ven exclusivos diseños tipo travel bag.

Wanda Nara mostró su impactante y lujosa colección de carteras. Foto: Instagram (@wanda_nara)

El espacio, digno de una celebridad, dejó en claro que Wanda no solo sigue las tendencias, sino que las impone. Su vestidor combina lujo, orden y estética, convirtiéndose en un verdadero templo fashion.

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

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WANDA NARA YA TIENE SU SERIE VERTICAL Y EL CASTING EXPLOTA: QUIÉN HARÁ DE LA CHINA SUÁREZ

El fenómeno de las series verticales pisa fuerte en Argentina y ahora suma un condimento explosivo: la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en ficción con Triángulo amoroso, una producción pensada para celulares que promete mezclar humor, drama y mucha picardía mediática.

La expectativa creció en las últimas horas cuando se conocieron detalles del elenco, que recreará —con guiños y exageraciones— algunos de los episodios más escandalosos del vínculo entre Wanda y Maxi López.

Pero sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a Eugenia “La China” Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa y debate en redes.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En tanto, Nishimoto dará vida a Valeria (inspirada en la China), mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Como guiño directo al mundo del espectáculo, la serie incluirá a Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y a Pía Shaw como panelista, reforzando el tono actual.

Con formato vertical —ideal para redes sociales— Triángulo amoroso buscará innovar en la manera de contar historias basadas en escándalos reales, apostando a un consumo rápido, directo y altamente viral.