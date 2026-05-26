A menos de una semana de reingresar a Gran Hermano Generación Dorada, Lola Tomaszeuski fue expulsada por dar información del afuera.

Además, Manuel Ibero fue enviado directamente a placa de nominados por fomentar esa situación dentro de la casa.

Tras abandonar el reality, la participante hizo un fuerte descargo en redes sociales, donde aseguró estar “indignada” por la decisión de Gran Hermano y apuntó contra algunos de sus excompañeros.

Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano: su fuerte descargo

Lola explotó tras ser expulsada de Gran Hermano: su fuerte descargo

“Ya estoy en casa, estoy shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles”, comenzó diciendo Lola.

Luego, les agradeció a quienes votaron para que pudiera volver al juego: “Primero que nada, agradecerles a todos los que dieron todo para que vuelva a entrar y también pedirles perdón porque estuve cinco días”.

Sin embargo, dejó en claro su enojo con la expulsión y cuestionó los motivos de la sanción. “No termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera. No dije mucho más de lo que habló Brian Sarmiento, o de lo que habló Andrea del Boca y Yipio”, expresó.

Además, disparó sin filtro: “No es para tirar caca, pero es la realidad. Básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente. Porque Brian tiró explícitamente lo de Nazareno. Yo solamente di un consejo. De hecho, Andrea también se lo dio a Manu”.

Pese a la bronca, Lola aseguró que disfrutó de su breve regreso a la casa más famosa del país. “Yo estoy feliz de los cinco días que viví adentro. Me chupa un huevo si lo vieron o no lo vieron”, lanzó.

Y cerró: “Les agradezco a los que me bancaron. Estoy contenta y triste por haberme ido... Obviamente, me quería quedar y estoy bastante indignada”.

Polémica con Gran Hermano tras la delicada denuncia de Titi (captura de Telefe)

Por qué Lola destrozó a Titi tras salir de Gran Hermano

En medio de su explosivo descargo, Lola también apuntó con dureza contra Titi, con quien había construido una amistad durante la primera etapa del reality.

“Titi, te quiero, pero sos una garca. Se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí. Realmente, nefasto”, disparó sin vueltas.

Además, explicó por qué decidió alejarse de ella dentro de la casa: “Y yo, obviamente, donde había malas vibras yo no iba a estar. No la iba a traicionar, pero no iba a estar en un lugar donde me tiraban la mala”.

Por otro lado, reivindicó el vínculo que reconstruyó con Luana Fernández, participante con quien había quedado enfrentada antes de su primera eliminación.

“Menos mal que estos cuatro días estuve con Cinzia y Luana porque me cagaba de risa”, concluyó.