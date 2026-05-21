A un mes y una semana de su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, Lola Tomaszeuski regresó a la casa gracias al repechaje y la emoción de Manuel Ibero fue total.

El primer contacto entre ambos fue un fuerte abrazo, un beso en la mejilla y sus manos aferradas mientras el resto de la casa seguía revolucionado por los ingresos de Yipio, Brian Sarmiento, Andrea del Boca y los nuevos participantes famosos.

Gran Hermano: qué se dijeron al oído Manuel y Lola en su tierno reencuentro (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué se dijeron al oído Manuel y Lola en su tierno reencuentro

Las palabras de cariño no tardaron en llegar. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, le dijo Manuel a Lola, sin poder dejar de sonreír.

En la misma sintonía, ella respondió emocionada: “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”.

Lola volvió a Gran Hermano Generación Dorada recientemente separada de su novio, quien le habría sido infiel en más de una oportunidad, y dispuesta a vivir la historia de amor que quedó pendiente con Manuel Ibero, exnovio de Zoe Bogach.

Gran Hermano: qué se dijeron al oído Manuel y Lola en su tierno reencuentro (captura de Telefe)

Quiénes son los nuevos participantes famosos de Gran Hermano Generación Dorada