La sobrina y ahijada de Carolina “Pampita” Ardohain reunió a su círculo más íntimo en un bar, donde cada detalle de la celebración habló de su personalidad y de los vínculos que la rodean.

Brisa Ardohain apostó por un estilo comfy chic: pantalón de jean con pequeñas aperturas al frente, sweater off-shoulder de mangas largas en tono crema y el cabello suelto.

EL EMOTIVO SALUDO DE PAMPITA PARA SU SOBRINA BRISA ARDOHAIN

Entre los saludos que recibió a través de las plataformas digitales, el de Pampita fue el que más circuló y enterneció a los usuarios.

La modelo y conductora publicó en sus stories un collage de fotos que repasó distintos momentos compartidos: imágenes junto a sus hijos, una foto alzando a Brisa de bebé y postales en familia.

La postal de Pampita por el cumpleaños de Brisa Ardohain Por: Instagram @pampitaoficial

“Feliz cumpleaños, te adoramos”, escribió junto al collage, con la sencillez de quien no necesita más palabras para decir lo que siente.

EL RECUERDO DE BLANCA VICUÑA EN EL CORAZÓN DE BRISA ARDOHAIN

Hace pocos días, la joven escribió en redes sociales una carta a su prima, Blanca Vicuña, el día en el que cumpliría 20 años.

Brisa Ardohain celebró sus 24 años Por: Instagram @ardohainbrisaa

“Si la vida fuese justa y el destino no nos hubiera atravesado con tu partida, estaríamos festejando tu cumpleaños número 20. ¡VEINTE! 20 años de tu nacimiento. Ya son más años de ausencia que los breves que pudimos disfrutar de tu luz, tu risa y tu amor”, abrió con profunda emoción.

“Cada año duele un poco menos. La compañía y el día a día calman la incertidumbre y las miles de preguntas sin respuestas”, continuó en su dedicatoria. Y agregó: “A veces me gusta imaginar qué haríamos si estuviéramos juntas acá, viendo cómo comparten nuestros hermanos, suelo pensar en las cosas que haríamos nosotras dos, qué planes hubiésemos hecho y qué gustos compartiríamos”.

“Tu ausencia nos atravesó pero también nos unió y cada rato compartido me llena el corazón de amor y de vos”, escribió la sobrina de Pampita. Ver a Blanca reflejada en sus hermanos es, para Brisa, “el regalo más preciado” que su prima les dejó a todos.

“Siempre sueño con nuestro reencuentro, en volver a escuchar tu risa tan contagiosa y en los abrazos eternos que nos dábamos en cada viaje”, cerró Brisa en su emotivo texto, recordando también los juguetes que Blanca le prestaba y que hoy comparte con Anita, su prima menor, para tenerla presente.