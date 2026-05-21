Pizza sin harina ni levadura: el ingrediente de Germán Martitegui para que salga perfecta

La pizza de papa de Germán Martitegui propone una versión distinta de uno de los platos más consumidos en Argentina, pero sin usar harina ni levadura. La clave está en reemplazar la masa tradicional por una base de papas horneadas cortadas en rodajas, que al cocinarse toman firmeza y permiten sostener todos los ingredientes sin perder textura.

La receta combina productos simples pero con sabores intensos. Sobre la base de papa se suman zucchini y salmón, mientras que el toque final aparece con una mezcla de queso blanco, limón, ciboulette, eneldo y alcaparras. El resultado es una pizza diferente, fresca y con un perfil más liviano que las versiones clásicas.

Además de ser atractiva para quienes buscan alternativas sin harina, también funciona como una comida completa y rendidora para compartir. La preparación no requiere amasado ni tiempos de levado y puede hacerse con técnicas simples de horno doméstico.

Comensales 4 Ingredientes Un kilo de papas

kilo de papas 500 g zucchini

g zucchini 600 g penca de salmón

g penca de salmón 200 g queso blanco

g queso blanco 100 cc leche

cc leche Jugo de 1 limón

Sal y pimienta, a gusto

Ciboulette picada y eneldo, a gusto

100 cc aceite

cc aceite Una cebolla roja

cebolla roja Una cucharada de alcaparras lavadas

Germán Martitegui, uno de los chef más destacados de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

Envolver las papas en papel aluminio y hornearlas 35 minutos a 180°. Retirarlas, dejarlas enfriar y cortar en lonjas de 1 centímetro. Dividir el zucchini a lo largo, en tiras de 1/2 espesor. Limpiar la penca de salmón y cortarla en rodajas de 1 centímetro. Mezclar en un bowl el queso blanco con la leche. Sumar el jugo de limón , la sal y la pimienta. Cortar la cebolla en cubitos y mezclarla con las hierbas, las alcaparras y el aceite. Forrar un molde de pizza con las rodajas de papa. Encima, distribuir el zucchini y salpimentar. Hornear 10 minutos a 180°. Retirar, agregar el salmón, unas cucharadas de queso y volver a cocinar 8 minutos más. Servir la pizza con la salsa de queso restante y la mezcla de cebolla y alcaparras por encima.

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